13 января на стадионе «Конья Бююкшехир Стады» состоится матч 19-го тура Суперлиги, где «Коньяспор» примет одного из лидеров турнира – «Фенербахче». Матч обещает быть захватывающим, так как обе команды имеют свои сильные стороны и мотивацию на эту встречу.
«Коньяспор»
«Коньяспор» проводит сезон с переменным успехом, занимая 13-е место с 20 очками после 17 туров. Команда не может выиграть в трех матчах подряд, однако демонстрирует стабильность в атаке, забивая в каждом из последних пяти матчей. Лидером команды является молодой нападающий Мелих Бостан, который забил 5 голов в шести матчах. Несмотря на трудности, «Коньяспор» способен навязать борьбу любому сопернику, особенно дома, где они традиционно выступают более уверенно. В последних матчах команда показывает сбалансированную игру, пропустив всего 4 гола в пяти играх.
Последние матчи «Коньяспора»:
- «Чорум» 0:1 «Коньяспор» (Кубок)
- «Аланьяспор» 2:1 «Коньяспор»
- «Коньяспор» 1:0 «Бурса Нилюферспор» (Кубок)
- «Ризеспор» 1:1 «Коньяспор»
- «Коньяспор» 1:1 «Антальяспор»
«Фенербахче»
«Фенербахче» находится в отличной форме, занимая 2-е место с 39 очками после 17 туров. Команда под руководством Жорже Жезуша демонстрирует атакующую мощь: 9 голов за последние пять матчей. Лидером нападения является Юссеф Эн-Несири, который забил 12 мячей в сезоне. Однако команда часто допускает ошибки в обороне, пропуская в шести матчах подряд. Недавняя победа над «Хатайспором» (2:1) подтвердила высокие амбиции «канареек» в борьбе за чемпионство. «Фенербахче» также силен в кубковых матчах, где недавно разгромил «Касымпашу» (3:0).
Последние матчи «Фенербахче»:
- «Касымпаша» 0:3 «Фенербахче» (Кубок)
- «Фенербахче» 2:1 «Хатайспор»
- «Еюпспор» 1:1 «Фенербахче»
- «Фенербахче» 3:1 «Истанбул»
- «Фенербахче» 0:2 «Атлетик» (Лига Европы)
Личные встречи
История противостояний между «Коньяспором» и «Фенербахче» явно на стороне гостей. В последних 10 матчах «Фенербахче» одержал 6 побед, включая разгром в прошлом сезоне (7:1). Однако домашние матчи для «Коньяспора» нередко заканчиваются минимальным перевесом одной из сторон.
Личные встречи:
- «Коньяспор» 0:0 «Фенербахче» (2024)
- «Фенербахче» 7:1 «Коньяспор» (2024)
- «Фенербахче» 4:0 «Коньяспор» (2023)
- «Коньяспор» 1:0 «Фенербахче» (2022)
- «Фенербахче» 2:1 «Коньяспор» (2022)
Статистика
«Коньяспор»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
«Фенербахче»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
Прогноз на матч «Коньяспор» – «Фенербахче»
«Фенербахче» подходит к матчу фаворитом благодаря мощной атаке и высокому классу состава. Однако «Коньяспор» дома способен дать бой, особенно учитывая их стабильность в атаке. Ожидается, что обе команды смогут отличиться, но «Фенербахче» удержит победу благодаря лучшей реализации моментов.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.60
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Фенербахче» за коэффициент 8.50.
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