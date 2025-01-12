Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Коньяспор» – «Фенербахче», Суперлига, 13 января 2025 года

    Прогноз на точный счет матча «Коньяспор» – «Фенербахче», Суперлига, 13 января 2025 года

    13 января на стадионе «Конья Бююкшехир Стады» состоится матч 19-го тура Суперлиги, где «Коньяспор» примет одного из лидеров турнира – «Фенербахче». Матч обещает быть захватывающим, так как обе команды имеют свои сильные стороны и мотивацию на эту встречу.

    «Коньяспор»

    «Коньяспор» проводит сезон с переменным успехом, занимая 13-е место с 20 очками после 17 туров. Команда не может выиграть в трех матчах подряд, однако демонстрирует стабильность в атаке, забивая в каждом из последних пяти матчей. Лидером команды является молодой нападающий Мелих Бостан, который забил 5 голов в шести матчах. Несмотря на трудности, «Коньяспор» способен навязать борьбу любому сопернику, особенно дома, где они традиционно выступают более уверенно. В последних матчах команда показывает сбалансированную игру, пропустив всего 4 гола в пяти играх.

    Последние матчи «Коньяспора»:

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» находится в отличной форме, занимая 2-е место с 39 очками после 17 туров. Команда под руководством Жорже Жезуша демонстрирует атакующую мощь: 9 голов за последние пять матчей. Лидером нападения является Юссеф Эн-Несири, который забил 12 мячей в сезоне. Однако команда часто допускает ошибки в обороне, пропуская в шести матчах подряд. Недавняя победа над «Хатайспором» (2:1) подтвердила высокие амбиции «канареек» в борьбе за чемпионство. «Фенербахче» также силен в кубковых матчах, где недавно разгромил «Касымпашу» (3:0).

    Последние матчи «Фенербахче»:

    Личные встречи

    История противостояний между «Коньяспором» и «Фенербахче» явно на стороне гостей. В последних 10 матчах «Фенербахче» одержал 6 побед, включая разгром в прошлом сезоне (7:1). Однако домашние матчи для «Коньяспора» нередко заканчиваются минимальным перевесом одной из сторон.

    Личные встречи:

    • «Коньяспор» 0:0 «Фенербахче» (2024)
    • «Фенербахче» 7:1 «Коньяспор» (2024)
    • «Фенербахче» 4:0 «Коньяспор» (2023)
    • «Коньяспор» 1:0 «Фенербахче» (2022)
    • «Фенербахче» 2:1 «Коньяспор» (2022)

    Статистика

    «Коньяспор»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    «Фенербахче»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «Коньяспор» – «Фенербахче»

    «Фенербахче» подходит к матчу фаворитом благодаря мощной атаке и высокому классу состава. Однако «Коньяспор» дома способен дать бой, особенно учитывая их стабильность в атаке. Ожидается, что обе команды смогут отличиться, но «Фенербахче» удержит победу благодаря лучшей реализации моментов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.60
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Фенербахче» за коэффициент 8.50.

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:36
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 