13 января на стадионе «Конья Бююкшехир Стады» состоится матч 19-го тура Суперлиги, где «Коньяспор» примет одного из лидеров турнира – «Фенербахче». Матч обещает быть захватывающим, так как обе команды имеют свои сильные стороны и мотивацию на эту встречу.

«Коньяспор»

«Коньяспор» проводит сезон с переменным успехом, занимая 13-е место с 20 очками после 17 туров. Команда не может выиграть в трех матчах подряд, однако демонстрирует стабильность в атаке, забивая в каждом из последних пяти матчей. Лидером команды является молодой нападающий Мелих Бостан, который забил 5 голов в шести матчах. Несмотря на трудности, «Коньяспор» способен навязать борьбу любому сопернику, особенно дома, где они традиционно выступают более уверенно. В последних матчах команда показывает сбалансированную игру, пропустив всего 4 гола в пяти играх.

Последние матчи «Коньяспора»:

«Фенербахче»

«Фенербахче» находится в отличной форме, занимая 2-е место с 39 очками после 17 туров. Команда под руководством Жорже Жезуша демонстрирует атакующую мощь: 9 голов за последние пять матчей. Лидером нападения является Юссеф Эн-Несири, который забил 12 мячей в сезоне. Однако команда часто допускает ошибки в обороне, пропуская в шести матчах подряд. Недавняя победа над «Хатайспором» (2:1) подтвердила высокие амбиции «канареек» в борьбе за чемпионство. «Фенербахче» также силен в кубковых матчах, где недавно разгромил «Касымпашу» (3:0).

Последние матчи «Фенербахче»:

Личные встречи

История противостояний между «Коньяспором» и «Фенербахче» явно на стороне гостей. В последних 10 матчах «Фенербахче» одержал 6 побед, включая разгром в прошлом сезоне (7:1). Однако домашние матчи для «Коньяспора» нередко заканчиваются минимальным перевесом одной из сторон.

Личные встречи:

Статистика

«Коньяспор»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

«Фенербахче»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Прогноз на матч «Коньяспор» – «Фенербахче»

«Фенербахче» подходит к матчу фаворитом благодаря мощной атаке и высокому классу состава. Однако «Коньяспор» дома способен дать бой, особенно учитывая их стабильность в атаке. Ожидается, что обе команды смогут отличиться, но «Фенербахче» удержит победу благодаря лучшей реализации моментов.

Рекомендации для ставок:

Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.60

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Фенербахче» за коэффициент 8.50.

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