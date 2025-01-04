Промес может вернуться в Россию в феврале, «Пари НН» продлил Романцева и другие новости

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Бразильский клуб начал переговоры с Артуром из «Зенита».

«Барселона» рассчитывает на обмен нападающими с «Ньюкаслом».

«Пари НН» продлил контракт с Романцевым.

Стало известно, когда Промесу могут разрешить выезд из ОАЭ.

Реакция Промеса на поздравление от «Спартака» взволновала болельщиков.

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19-летнего Батракова заподозрили в отношениях с девушкой на 10 лет старше его.

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