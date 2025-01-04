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    «Пари НН» продлил контракт с Романцевым

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов объявил о продолжении сотрудничества с Олегом Романцевым.

    • Экс-тренер «Спартака» в декабре 2023-го стал наставником и советником нижегородского клуба.
    • Он не возглавляет команды с 2005 года.
    • «Пари НН» набрал 16 очков в 18 турах РПЛ и ушел на зимнюю паузу на 12-м месте.

    «На текущий год контракт с Олегом Романцевым продлен. Будем усиливать работу с молодежью. Для них Олег Иванович был и остается величайшим примером. И в будущем еще будем радовать болельщиков новыми совместными проектами.

    Новые функции Олега Ивановича в клубе? Мы будем обсуждать дополнительные функции вместе с ним. На данный момент такой разговор не состоялся», – сказал Мелик-Гусейнов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.01.2025 12:59
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