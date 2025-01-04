«Пари НН» продлил контракт с Романцевым

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов объявил о продолжении сотрудничества с Олегом Романцевым.

Экс-тренер «Спартака» в декабре 2023-го стал наставником и советником нижегородского клуба.

Он не возглавляет команды с 2005 года.

«Пари НН» набрал 16 очков в 18 турах РПЛ и ушел на зимнюю паузу на 12-м месте.

«На текущий год контракт с Олегом Романцевым продлен. Будем усиливать работу с молодежью. Для них Олег Иванович был и остается величайшим примером. И в будущем еще будем радовать болельщиков новыми совместными проектами.

Новые функции Олега Ивановича в клубе? Мы будем обсуждать дополнительные функции вместе с ним. На данный момент такой разговор не состоялся», – сказал Мелик-Гусейнов.