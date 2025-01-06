Экс-арбитр Николаев рассказал, как назначил сам себя на дерби «Спартак» – ЦСКА

Бывший судья РПЛ Алексей Николаев вспомнил о непродолжительном периоде работы в департаменте судейства и инспектирования РФС в сентябре 2016 года.

«Сумасшедшей ответственностью было в период работы в департаменте судить «Спартак» – ЦСКА. Была создана комиссия назначений. По факту же окончательное решение принимал все равно я.

Можно сказать, что утвердил сам себя. Тогда комментатор матча Константин Генич в эфире сказал: «Сегодня судит главный судья всех судей в России». Знаковая история.

Даже в судейскую до игры заходили. После матча я и инспектор матча Сергей Французов дали интервью. Мне хотелось показать, что судьи максимально открытые, нормальные люди, как и все.

Сейчас вспоминаешь и это кажется фантастикой. Невозможно представить сегодня реалии того времени.

Плюс на ту игру я вышел со своими дочками Ксенией и Анастасией. С тех пор у меня одна и та же заставка в телефоне. Эмоционально это несравнимо ни с чем, потому что в случае ошибки мне бы нечего было сказать судьям, которыми я по факту руководил это короткое время.

После этого многие судьи на своих играх тоже стали так поступать, выходить на игру со своими детьми за руку.

Более того, в той игре я не показал ни одной желтой карточки, что тоже вошло в историю. Уникальный случай для дерби всея Руси, который до сих пор не повторился», – рассказал Николаев.