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    • Экс-арбитр Николаев рассказал, как назначил сам себя на дерби «Спартак» – ЦСКА

    Экс-арбитр Николаев рассказал, как назначил сам себя на дерби «Спартак» – ЦСКА

    Бывший судья РПЛ Алексей Николаев вспомнил о непродолжительном периоде работы в департаменте судейства и инспектирования РФС в сентябре 2016 года.

    «Сумасшедшей ответственностью было в период работы в департаменте судить «Спартак» – ЦСКА. Была создана комиссия назначений. По факту же окончательное решение принимал все равно я.

    Можно сказать, что утвердил сам себя. Тогда комментатор матча Константин Генич в эфире сказал: «Сегодня судит главный судья всех судей в России». Знаковая история.

    Даже в судейскую до игры заходили. После матча я и инспектор матча Сергей Французов дали интервью. Мне хотелось показать, что судьи максимально открытые, нормальные люди, как и все.

    Сейчас вспоминаешь и это кажется фантастикой. Невозможно представить сегодня реалии того времени.

    Плюс на ту игру я вышел со своими дочками Ксенией и Анастасией. С тех пор у меня одна и та же заставка в телефоне. Эмоционально это несравнимо ни с чем, потому что в случае ошибки мне бы нечего было сказать судьям, которыми я по факту руководил это короткое время.

    После этого многие судьи на своих играх тоже стали так поступать, выходить на игру со своими детьми за руку.

    Более того, в той игре я не показал ни одной желтой карточки, что тоже вошло в историю. Уникальный случай для дерби всея Руси, который до сих пор не повторился», – рассказал Николаев.

    • Московское дерби в октябре 2016 года закончилось победой «Спартака» со счетом 3:1.
    • Николаев фактически руководил департаментом около 3 недель. Затем его сменил Андрей Будогосский.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    БАЗАРА НЕТ
    1736183574
    Кто бы сомневался что чемпион по сговору с судьями тогда победил)) наглости хватает еще вспоминать
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