Ватутин допустил, что изоляция российского спорта продлится 40 лет

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал изоляцию российского спорта.

«Надо смотреть картину в целом, поэтому позволю себе выйти за рамки баскетбола. Весьма вероятно, что нас ждут годы, а возможно, и десятилетия военно-политического противостояния России с Западом. Найдутся ли в этих условиях хотя бы какие-то варианты спортивных связей – большой вопрос. В период холодной войны, за исключением двух зеркально пропущенных Олимпиад, в 1980 и 1984 годах, спортивные контакты все же полноценно сохранялись.

В советские годы, несмотря на противостояние двух империй, соревнования проводились в полном объеме, пусть они и были предельно идеологизированными. Спортивные успехи демонстрировали превосходство политико-экономического строя и образа жизни. В свое время перерыв между выступлениями нашей команды на Олимпиадах составил очень серьезный срок. В Стокгольме в 1912 году последний раз соревновалась Российская империя, а вот в следующий раз сборная СССР отправилась на Олимпиаду спустя целых 40 лет, в Хельсинки в 1952-м.

Конечно, это было иное время – революция, Гражданская война, потом долгие годы восстановления, потом снова война... Некоей разрядкой был визит советских футболистов в Англию в 1945 году, но полноценного возвращения пришлось ждать еще семь лет. История в целом циклична, и время разрядки непременно наступит, но как все это будет выглядеть в реальности, сказать не могу», – сказал Ватутин.