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    • Ватутин допустил, что изоляция российского спорта продлится 40 лет

    Ватутин допустил, что изоляция российского спорта продлится 40 лет

    Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал изоляцию российского спорта.

    «Надо смотреть картину в целом, поэтому позволю себе выйти за рамки баскетбола. Весьма вероятно, что нас ждут годы, а возможно, и десятилетия военно-политического противостояния России с Западом. Найдутся ли в этих условиях хотя бы какие-то варианты спортивных связей – большой вопрос. В период холодной войны, за исключением двух зеркально пропущенных Олимпиад, в 1980 и 1984 годах, спортивные контакты все же полноценно сохранялись.

    В советские годы, несмотря на противостояние двух империй, соревнования проводились в полном объеме, пусть они и были предельно идеологизированными. Спортивные успехи демонстрировали превосходство политико-экономического строя и образа жизни. В свое время перерыв между выступлениями нашей команды на Олимпиадах составил очень серьезный срок. В Стокгольме в 1912 году последний раз соревновалась Российская империя, а вот в следующий раз сборная СССР отправилась на Олимпиаду спустя целых 40 лет, в Хельсинки в 1952-м.

    Конечно, это было иное время – революция, Гражданская война, потом долгие годы восстановления, потом снова война... Некоей разрядкой был визит советских футболистов в Англию в 1945 году, но полноценного возвращения пришлось ждать еще семь лет. История в целом циклична, и время разрядки непременно наступит, но как все это будет выглядеть в реальности, сказать не могу», – сказал Ватутин.

    • Российский спорт почти полностью исключен из системы международного с 2022 года.
    • Ватутин в администрации ПБК ЦСКА с 2002 года.
    • ЦСКА исключили из баскетбольной Евролиги, несмотря на статус акционера.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.12.2024 20:14
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    Комментарии (2)
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    Цугундeр
    1734628620
    ..бывший президент ПБК ЦСКА.. Он видимо телевизор сегодня не смотрел.)
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    Интерес
    1734632105
    Через сорок лет вообще стыдно будет выступать на международных соревнованиях,где бабы-с яйцами,а мужики томные и нежные(уже и сейчас от единственного гола жмутся и трутся друг о друга),так что надо перестраиваться.
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