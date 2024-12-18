19 декабря на Городском стадионе в Баня-Луке «Борац» встретится с «Омонией» в рамках 6-го тура Лиги Конференций. Обе команды сохраняют шансы на успех в группе, и матч обещает быть интригующим и результативным.
«Борац»
«Борац» уверенно выступает дома, не проигрывая в 7 из 9 последних матчей. Команда демонстрирует яркую игру в атаке, забив 9 голов в последних 5 играх, но защита остается их слабым местом – 6 пропущенных голов за тот же период. Лидер атак «Бораца», Джордже Деспотович, забивший 10 голов в 17 матчах, является ключевой фигурой в нападении.
Последние матчи «Бораца»:
- «Слобода» 2:3 «Борац» (Высшая лига)
- «Шэмрок Роверс» 3:0 «Борац» (Лига Конференций)
- «Борац» 0:1 «Зриньски» (Высшая лига)
- «ГОШК» 0:2 «Борац» (Высшая лига)
- «Борац» 4:0 «Слога Добой» (Высшая лига)
«Омония»
«Омония» на выезде показывает нестабильную игру, проиграв 3 последних выездных матча в Лиге Конференций. Тем не менее, команда демонстрирует хорошие атакующие способности, забивая в среднем 1.2 гола за матч. Главным бомбардиром «Омонии» является Мариуш Стемпиньски с 10 голами в 13 матчах.
Последние матчи «Омонии»:
- «Этникос» 1:0 «Омония» (Лига 1)
- «Омония» 3:1 «Рапид Вена» (Лига Конференций)
- «Омония» 2:2 «АПОЭЛ» (Лига 1)
- «Пафос» 0:1 «Омония» (Лига 1)
- «Омония» 0:3 «Легия» (Лига Конференций)
Личные встречи
Команды ранее не встречались, что добавляет интриги в их первую встречу.
Статистика команд
«Борац»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
«Омония»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
Прогноз на матч «Борац» – «Омония»
Матч обещает быть упорным, с высокой вероятностью голов от обеих команд. «Борац» имеет преимущество домашнего поля, что может стать ключевым фактором в их пользу. Однако слабости в обороне обеих сторон указывают на результативный характер игры.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
- Победа «Бораца» или ничья – коэффициент 1.75
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Бораца» за коэффициент 8.00.
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