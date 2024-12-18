19 декабря на Городском стадионе в Баня-Луке «Борац» встретится с «Омонией» в рамках 6-го тура Лиги Конференций. Обе команды сохраняют шансы на успех в группе, и матч обещает быть интригующим и результативным.

«Борац»

«Борац» уверенно выступает дома, не проигрывая в 7 из 9 последних матчей. Команда демонстрирует яркую игру в атаке, забив 9 голов в последних 5 играх, но защита остается их слабым местом – 6 пропущенных голов за тот же период. Лидер атак «Бораца», Джордже Деспотович, забивший 10 голов в 17 матчах, является ключевой фигурой в нападении.

Последние матчи «Бораца»:

«Омония»

«Омония» на выезде показывает нестабильную игру, проиграв 3 последних выездных матча в Лиге Конференций. Тем не менее, команда демонстрирует хорошие атакующие способности, забивая в среднем 1.2 гола за матч. Главным бомбардиром «Омонии» является Мариуш Стемпиньски с 10 голами в 13 матчах.

Последние матчи «Омонии»:

Личные встречи

Команды ранее не встречались, что добавляет интриги в их первую встречу.

Статистика команд

«Борац»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

«Омония»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Прогноз на матч «Борац» – «Омония»

Матч обещает быть упорным, с высокой вероятностью голов от обеих команд. «Борац» имеет преимущество домашнего поля, что может стать ключевым фактором в их пользу. Однако слабости в обороне обеих сторон указывают на результативный характер игры.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Победа «Бораца» или ничья – коэффициент 1.75

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Бораца» за коэффициент 8.00.

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