18 декабря на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне состоится матч 1/4 финала Кубка Лиги, в котором местный «Саутгемптон» примет «Ливерпуль». Команды подходят к этой встрече с разными настроениями: «Саутгемптон» в последние недели испытывает серьезные проблемы, в то время как «Ливерпуль» демонстрирует стабильную игру и хорошую форму в атаке.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» в последние месяцы находится в сложной ситуации, занимая низкие позиции в Премьер-лиге и показывая неубедительные результаты. В Кубке Лиги команда продемонстрировала несколько трудных побед, включая победу 3:2 над «Сток Сити». Однако проблемы с обороной продолжаются – «Саутгемптон» пропустил 15 голов в последних 5 играх, а в 6 матчах подряд команда не может удержать свои ворота в неприкосновенности. В атаке также проблемы: за последние 5 матчей команда забила только 4 гола.

Последние матчи «Саутгемптона»:

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» находится в отличной форме, не проигрывая в последних 19 матчах во всех турнирах. Команда Юргена Клоппа демонстрирует высокую результативность, забив 10 голов в последних 5 играх, а также уверенно справляется с атакующими действиями своих соперников. В Кубке Лиги «Ливерпуль» продвигается уверенно и, несмотря на выездной статус, является явным фаворитом предстоящей встречи. В атаке отличную форму показывают такие игроки, как Мохамед Салах и Дарвин Нуньес.

Последние матчи «Ливерпуля»:

Личные встречи

История очных матчей между «Саутгемптоном» и «Ливерпулем» в последние годы показывает явное преимущество команды из Ливерпуля. «Ливерпуль» не проигрывает в 7 последних матчах против «Саутгемптона», включая победы в четырех выездных встречах подряд. Последний матч в Премьер-лиге в ноябре 2024 года завершился победой «Ливерпуля» со счетом 3:2, что подчеркивает их атакующую мощь.

Последние встречи:

Статистика команд

«Саутгемптон»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 3.00

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 15

«Ливерпуль»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Прогноз на матч «Саутгемптон» – «Ливерпуль»

«Ливерпуль» однозначно выглядит фаворитом в этом матче, учитывая текущую форму, историю личных встреч и атакующие способности. «Саутгемптону» будет сложно противостоять мощному нападению «Ливерпуля», особенно на фоне проблем в обороне. Ожидается, что «Ливерпуль» легко справится с этим соперником, хотя «Саутгемптон» может создать пару моментов в атаке. Однако в целом, «Ливерпуль» должен выиграть.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.50

– коэффициент 1.50 Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00

– коэффициент 2.00 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Ливерпуля» за коэффициент 9.50.

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