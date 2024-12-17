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    • Прогноз на точный счет матча «Саутгемптон» – «Ливерпуль», Кубок Лиги, 18 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Саутгемптон» – «Ливерпуль», Кубок Лиги, 18 декабря 2024 года

    18 декабря на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне состоится матч 1/4 финала Кубка Лиги, в котором местный «Саутгемптон» примет «Ливерпуль». Команды подходят к этой встрече с разными настроениями: «Саутгемптон» в последние недели испытывает серьезные проблемы, в то время как «Ливерпуль» демонстрирует стабильную игру и хорошую форму в атаке.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» в последние месяцы находится в сложной ситуации, занимая низкие позиции в Премьер-лиге и показывая неубедительные результаты. В Кубке Лиги команда продемонстрировала несколько трудных побед, включая победу 3:2 над «Сток Сити». Однако проблемы с обороной продолжаются – «Саутгемптон» пропустил 15 голов в последних 5 играх, а в 6 матчах подряд команда не может удержать свои ворота в неприкосновенности. В атаке также проблемы: за последние 5 матчей команда забила только 4 гола.

    Последние матчи «Саутгемптона»:

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» находится в отличной форме, не проигрывая в последних 19 матчах во всех турнирах. Команда Юргена Клоппа демонстрирует высокую результативность, забив 10 голов в последних 5 играх, а также уверенно справляется с атакующими действиями своих соперников. В Кубке Лиги «Ливерпуль» продвигается уверенно и, несмотря на выездной статус, является явным фаворитом предстоящей встречи. В атаке отличную форму показывают такие игроки, как Мохамед Салах и Дарвин Нуньес.

    Последние матчи «Ливерпуля»:

    Личные встречи

    История очных матчей между «Саутгемптоном» и «Ливерпулем» в последние годы показывает явное преимущество команды из Ливерпуля. «Ливерпуль» не проигрывает в 7 последних матчах против «Саутгемптона», включая победы в четырех выездных встречах подряд. Последний матч в Премьер-лиге в ноябре 2024 года завершился победой «Ливерпуля» со счетом 3:2, что подчеркивает их атакующую мощь.

    Последние встречи:

    • «Саутгемптон» 2:3 «Ливерпуль» (Премьер-лига, 24.11.2024)
    • «Ливерпуль» 3:0 «Саутгемптон» (Кубок, 28.02.2024)
    • «Саутгемптон» 4:4 «Ливерпуль» (Премьер-лига, 28.05.2023)
    • «Ливерпуль» 3:1 «Саутгемптон» (Премьер-лига, 12.11.2022)
    • «Саутгемптон» 1:2 «Ливерпуль» (Премьер-лига, 17.05.2022)

    Статистика команд

    «Саутгемптон»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 3.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 15

    «Ливерпуль»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «Саутгемптон» – «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» однозначно выглядит фаворитом в этом матче, учитывая текущую форму, историю личных встреч и атакующие способности. «Саутгемптону» будет сложно противостоять мощному нападению «Ливерпуля», особенно на фоне проблем в обороне. Ожидается, что «Ливерпуль» легко справится с этим соперником, хотя «Саутгемптон» может создать пару моментов в атаке. Однако в целом, «Ливерпуль» должен выиграть.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.50
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Ливерпуля» за коэффициент 9.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.12.2024 11:10
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