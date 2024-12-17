18 декабря на стадионе «Луи II» в Монако состоится матч 16-го тура французской Лиги 1 между местным «Монако» и парижским «ПСЖ». Обе команды находятся на противоположных концах турнирной таблицы, и исход матча предсказуем, однако есть определенные аспекты, которые могут оказать влияние на итоговый результат.

«Монако» в этом сезоне демонстрирует достаточно стабильные результаты, но в последних играх команда ощутимо снизила атакующую активность. В последних 5 играх «Монако» забил лишь 5 голов, что является довольно низким показателем для команды, которая традиционно славится результативной игрой. Оборона также не в лучшей форме: за тот же отрезок команда пропустила 8 голов. Тем не менее, «Монако» не проигрывает в 8 из 9 последних домашних матчей, что дает им определенные шансы на хорошее выступление против фаворита.

Последние матчи «Монако»:

Реймс 0:0 Монако (Лига 1)

Арсенал 3:0 Монако (Лига чемпионов)

Монако 2:0 Тулуза (Лига 1)

Марсель 2:1 Монако (Лига 1)

Монако 2:3 Бенфика (Лига чемпионов)

«ПСЖ»

«ПСЖ» продолжает уверенно лидировать в Лиге 1, набрав 37 очков после 15 туров. Команда не проигрывает в 17 последних матчах, включая как Лигу 1, так и международные турниры. ПСЖ обладает мощной атакой, забив 40 голов за 15 матчей в Лиге 1, что является наилучшим показателем в чемпионате. Однако в последних играх парижане демонстрируют не самую высокую результативность, забив лишь 7 голов в последних 5 матчах, но они уверенно контролируют ситуацию на поле. Оборона «ПСЖ» также выглядит очень солидно, пропуская в среднем всего 0.60 гола за игру.

Последние матчи «ПСЖ»:

ПСЖ 3:1 Лион (Лига 1)

Ред Булл 0:3 ПСЖ (Лига чемпионов)

Осер 0:0 ПСЖ (Лига 1)

ПСЖ 1:1 Нант (Лига 1)

Бавария 0:1 ПСЖ (Лига чемпионов)

Личные встречи

В последних встречах между «Монако» и «ПСЖ» парижане выглядят фаворитами, однако матчи на стадионе «Луи II» всегда непростые для «ПСЖ». В последних 5 играх «Монако» против «ПСЖ» было зафиксировано 3 победы «ПСЖ» и 2 ничьи. Стоит отметить, что в матчах, которые проходят в Монако, команда хозяев нередко цепляется за положительный результат.

Последние встречи:

Монако 0:0 ПСЖ (Лига 1, 2024)

ПСЖ 5:2 Монако (Лига 1, 2023)

Монако 3:1 ПСЖ (Лига 1, 2023)

ПСЖ 1:1 Монако (Лига 1, 2022)

Монако 3:0 ПСЖ (Лига 1, 2022)

Статистика команд

«Монако»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

«ПСЖ»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.67, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Прогноз на матч «Монако» – «ПСЖ»

«ПСЖ» является явным фаворитом в этом матче, учитывая текущую форму команды, ее атакующий потенциал и стабильность в обороне. «Монако», несмотря на хорошие результаты на своем поле, сталкивается с серьезными проблемами в атаке и защите, что вряд ли позволит им навязать «ПСЖ» борьбу за победу. ПСЖ выиграл в 3 из последних 5 матчей против «Монако», и это дает дополнительное преимущество парижанам в предстоящем поединке.

Тем не менее, «Монако» вполне способен забить, так как атакующие действия команды в домашних матчах могут создать проблемы для обороны ПСЖ, которая, несмотря на отличные результаты, периодически допускает голы. Но в целом, класс «ПСЖ» должен сказаться, и они скорее всего возьмут 3 очка.

Рекомендации для ставок:

Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «ПСЖ» за коэффициент 8.50.

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