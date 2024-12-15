16 декабря на стадионе Yeni Adana Stadyumu в Адане состоится важный матч 16-го тура Суперлиги Турции, в котором «Адана Демирспор» примет «Бешикташ». Команды подходят к встрече с противоположными настроениями: хозяева продолжают бороться за выживание, тогда как «Бешикташ» стремится укрепить свои позиции в верхней части турнирной таблицы.

«Адана Демирспор» переживает трудный сезон и находится на 19-м месте с 2 очками после 14 туров. Команда не выигрывает в последних четырех матчах и пропускает большое количество голов. В последних пяти играх «Адана Демирспор» забил 5 голов, но при этом пропустил 13, что указывает на серьезные проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды, Юсуф Бараси, забил 4 гола в 13 матчах. Нельзя не отметить, что «Адана Демирспор» в текущем сезоне часто терпит поражения и испытывает сложности как в атаке, так и в обороне.

Последние матчи «Адана Демирспор»:

Гезтепе 3:1 Адана Демирспор (Суперлига, 07.12.2024)

Адана Демирспор 4:3 Sebat Gençlikspor (Кубок, 03.12.2024)

Адана Демирспор 0:1 Коньяспор (Суперлига, 30.11.2024)

Трабзонспор 5:0 Адана Демирспор (Суперлига, 25.11.2024)

Адана Демирспор 0:1 Еюпспор (Суперлига, 09.11.2024)

«Бешикташ»

«Бешикташ» набрал хорошую форму и занимает 5-е место в Суперлиге, имея 25 очков после 14 туров. В последних пяти играх команда забила 6 голов, но при этом пропустила 10. Нападающий «Бешикташа», Чиро Иммобиле, является главным бомбардиром клуба с 13 голами в 18 матчах, и его форма будет ключевой для успеха в этом матче. Несмотря на проблемы в обороне, «Бешикташ» продолжает демонстрировать уверенную игру, особенно в атаке.

Последние матчи «Бешикташ»:

Бешикташ 1:0 Фенербахче (Суперлига, 07.12.2024)

Бешикташ 2:1 Буде-Глимт (Лига Европы, 12.12.2024)

Бешикташ 1:1 Хатайспор (Суперлига, 02.12.2024)

Бешикташ 2:4 Гезтепе (Суперлига, 24.11.2024)

Бешикташ 1:3 Маккаби Тель-Авив (Лига Европы, 28.11.2024)

Личные встречи

«Бешикташ» традиционно доминирует в очных встречах с «Адана Демирспор». В последних 9 матчах «Бешикташ» не проиграл в 7, что говорит о явном преимуществе гостей. В последних пяти встречах команды обменялись победами, однако статистика на стороне «Бешикташа», который регулярно забивает против «Адана Демирспор».

Последние встречи:

Адана Демирспор 4:2 Бешикташ (Суперлига, 27.09.2023)

Бешикташ 4:1 Адана Демирспор (Суперлига, 21.05.2023)

Бешикташ 1:0 Адана Демирспор (Суперлига, 29.12.2022)

Адана Демирспор 1:1 Бешикташ (Суперлига, 14.02.2022)

Бешикташ 3:3 Адана Демирспор (Суперлига, 21.09.2021)

Статистика

«Адана Демирспор»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.60

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 13

«Бешикташ»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Прогноз на матч «Адана Демирспор» – «Бешикташ»

«Бешикташ» находится в отличной форме и будет стремиться к победе в этом матче, чтобы укрепить свои позиции в верхней части таблицы. Учитывая текущую форму обеих команд и их проблемы в обороне, можно ожидать, что «Бешикташ» забьет несколько голов. В то же время, несмотря на слабую оборону, «Адана Демирспор» способен на борьбу, но вряд ли сможет остановить атакующий потенциал «Бешикташа».

Прогноз: победа «Бешикташа» с разницей в 2 гола. Ожидается, что «Бешикташ» забьет как минимум два гола, а «Адана Демирспор» может ответить одним голом.

Рекомендации для ставок:

Победа «Бешикташ» – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Бешикташа» за коэффициент 9.00

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