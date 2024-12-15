Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Адана Демирспор» – «Бешикташ», Суперлига Турции, 16 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Адана Демирспор» – «Бешикташ», Суперлига Турции, 16 декабря 2024 года

    16 декабря на стадионе Yeni Adana Stadyumu в Адане состоится важный матч 16-го тура Суперлиги Турции, в котором «Адана Демирспор» примет «Бешикташ». Команды подходят к встрече с противоположными настроениями: хозяева продолжают бороться за выживание, тогда как «Бешикташ» стремится укрепить свои позиции в верхней части турнирной таблицы.

    «Адана Демирспор»

    «Адана Демирспор» переживает трудный сезон и находится на 19-м месте с 2 очками после 14 туров. Команда не выигрывает в последних четырех матчах и пропускает большое количество голов. В последних пяти играх «Адана Демирспор» забил 5 голов, но при этом пропустил 13, что указывает на серьезные проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды, Юсуф Бараси, забил 4 гола в 13 матчах. Нельзя не отметить, что «Адана Демирспор» в текущем сезоне часто терпит поражения и испытывает сложности как в атаке, так и в обороне.

    Последние матчи «Адана Демирспор»:

    • Гезтепе 3:1 Адана Демирспор (Суперлига, 07.12.2024)
    • Адана Демирспор 4:3 Sebat Gençlikspor (Кубок, 03.12.2024)
    • Адана Демирспор 0:1 Коньяспор (Суперлига, 30.11.2024)
    • Трабзонспор 5:0 Адана Демирспор (Суперлига, 25.11.2024)
    • Адана Демирспор 0:1 Еюпспор (Суперлига, 09.11.2024)

    «Бешикташ»

    «Бешикташ» набрал хорошую форму и занимает 5-е место в Суперлиге, имея 25 очков после 14 туров. В последних пяти играх команда забила 6 голов, но при этом пропустила 10. Нападающий «Бешикташа», Чиро Иммобиле, является главным бомбардиром клуба с 13 голами в 18 матчах, и его форма будет ключевой для успеха в этом матче. Несмотря на проблемы в обороне, «Бешикташ» продолжает демонстрировать уверенную игру, особенно в атаке.

    Последние матчи «Бешикташ»:

    • Бешикташ 1:0 Фенербахче (Суперлига, 07.12.2024)
    • Бешикташ 2:1 Буде-Глимт (Лига Европы, 12.12.2024)
    • Бешикташ 1:1 Хатайспор (Суперлига, 02.12.2024)
    • Бешикташ 2:4 Гезтепе (Суперлига, 24.11.2024)
    • Бешикташ 1:3 Маккаби Тель-Авив (Лига Европы, 28.11.2024)

    Личные встречи

    «Бешикташ» традиционно доминирует в очных встречах с «Адана Демирспор». В последних 9 матчах «Бешикташ» не проиграл в 7, что говорит о явном преимуществе гостей. В последних пяти встречах команды обменялись победами, однако статистика на стороне «Бешикташа», который регулярно забивает против «Адана Демирспор».

    Последние встречи:

    • Адана Демирспор 4:2 Бешикташ (Суперлига, 27.09.2023)
    • Бешикташ 4:1 Адана Демирспор (Суперлига, 21.05.2023)
    • Бешикташ 1:0 Адана Демирспор (Суперлига, 29.12.2022)
    • Адана Демирспор 1:1 Бешикташ (Суперлига, 14.02.2022)
    • Бешикташ 3:3 Адана Демирспор (Суперлига, 21.09.2021)

    Статистика

    «Адана Демирспор»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 13

    «Бешикташ»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

    Прогноз на матч «Адана Демирспор» – «Бешикташ»

    «Бешикташ» находится в отличной форме и будет стремиться к победе в этом матче, чтобы укрепить свои позиции в верхней части таблицы. Учитывая текущую форму обеих команд и их проблемы в обороне, можно ожидать, что «Бешикташ» забьет несколько голов. В то же время, несмотря на слабую оборону, «Адана Демирспор» способен на борьбу, но вряд ли сможет остановить атакующий потенциал «Бешикташа».

    Прогноз: победа «Бешикташа» с разницей в 2 гола. Ожидается, что «Бешикташ» забьет как минимум два гола, а «Адана Демирспор» может ответить одним голом.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Бешикташ» – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Бешикташа» за коэффициент 9.00

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Новости по теме
    «Адана Демирспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2024 10:50
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 