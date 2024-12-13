14 декабря 2024 года на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ноттингем Форест» примет «Астон Виллу». Обе команды имеют одинаковое количество очков (по 25), но «Ноттингем Форест» занимает 5-е место, а «Астон Вилла» – 6-е. Ожидается, что матч будет напряженным, поскольку обе команды демонстрируют хорошие атакующие действия, однако их оборона вызывает определенные вопросы.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» в последних матчах показывает неплохие результаты, несмотря на несколько поражений. Команда забивает в среднем 1.00 гола за матч в последних 5 играх, но также часто пропускает – в среднем 2.20 гола за игру. Лучший бомбардир команды, Крис Вуд, забил 10 голов в 15 матчах, что делает его ключевым игроком в атаке. Стоит отметить, что команда не проигрывает на своем стадионе в 5 последних матчах против «Астон Виллы» в Премьер-лиге, что придает уверенности в их возможном результате в этом матче.

Последние матчи Ноттингем Форест:

Манчестер Юнайтед 2:3 Ноттингем Форест

Манчестер Сити 3:0 Ноттингем Форест

Ноттингем Форест 1:0 Ипсвич

Арсенал 3:0 Ноттингем Форест

Ноттингем Форест 1:3 Ньюкасл

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» демонстрирует хорошую форму, особенно в последних матчах, выиграв 3 из последних 5 игр. Команда забивает в среднем 1.40 гола за матч в последние 5 встречах, но также имеет проблемы в обороне, пропуская 1.20 гола за игру. Лучший бомбардир команды, Джон Дуран, забил 10 голов в 23 матчах. Несмотря на некоторые успехи, команда не может похвастаться стабильно хорошими результатами на выезде против «Ноттингем Форест», что добавляет сложности для гостей в этом поединке.

Последние матчи Астон Виллы:

РБ Лейпциг 2:3 Астон Вилла (Лига чемпионов)

Астон Вилла 1:0 Саутгемптон

Астон Вилла 3:1 Брентфорд

Челси 3:0 Астон Вилла

Астон Вилла 0:0 Ювентус (Лига чемпионов)

Личные встречи

История последних встреч между «Ноттингем Форест» и «Астон Виллой» демонстрирует довольно равную борьбу. «Ноттингем Форест» не проигрывает в 5 последних матчах против «Астон Виллы» на своем стадионе в Премьер-лиге, что придает им дополнительную уверенность. Тем не менее, «Астон Вилла» не проигрывает в 7 из 9 последних встреч с «Ноттингемом» в целом, что также говорит о их способности создавать трудности соперникам.

Последние встречи:

Премьер-лига. 24.02.2024: Астон Вилла 4:2 Ноттингем Форест

Премьер-лига. 05.11.2023: Ноттингем Форест 2:0 Астон Вилла

Премьер-лига. 08.04.2023: Астон Вилла 2:0 Ноттингем Форест

Премьер-лига. 10.10.2022: Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла

Чемпионшип. 13.03.2019: Ноттингем Форест 1:3 Астон Вилла

Статистика команд

Ноттингем Форест:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Астон Вилла:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»

В этом матче можно ожидать голевой поединок, так как обе команды имеют проблемы в обороне, но при этом не испытывают больших трудностей в атаке. «Ноттингем Форест» на своем стадионе будет бороться за важные очки, а «Астон Вилла», несмотря на свою сильную игру в последних встречах, не может похвастаться хорошими результатами в Ноттингеме. Учитывая статистику последних матчей и тот факт, что обе команды забивают и пропускают немало, прогнозируем ничью с результатом 2:2.

Рекомендации для ставок

Ничья (2:2) – коэффициент 8.00

– коэффициент 8.00 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

– коэффициент 1.80 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:2 ничья с коэффициентом 8.00

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