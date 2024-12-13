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    • Прогноз на точный счет матча «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла», Премьер-лига, 14 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла», Премьер-лига, 14 декабря 2024 года

    14 декабря 2024 года на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ноттингем Форест» примет «Астон Виллу». Обе команды имеют одинаковое количество очков (по 25), но «Ноттингем Форест» занимает 5-е место, а «Астон Вилла» – 6-е. Ожидается, что матч будет напряженным, поскольку обе команды демонстрируют хорошие атакующие действия, однако их оборона вызывает определенные вопросы.

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» в последних матчах показывает неплохие результаты, несмотря на несколько поражений. Команда забивает в среднем 1.00 гола за матч в последних 5 играх, но также часто пропускает – в среднем 2.20 гола за игру. Лучший бомбардир команды, Крис Вуд, забил 10 голов в 15 матчах, что делает его ключевым игроком в атаке. Стоит отметить, что команда не проигрывает на своем стадионе в 5 последних матчах против «Астон Виллы» в Премьер-лиге, что придает уверенности в их возможном результате в этом матче.

    Последние матчи Ноттингем Форест:

    • Манчестер Юнайтед 2:3 Ноттингем Форест
    • Манчестер Сити 3:0 Ноттингем Форест
    • Ноттингем Форест 1:0 Ипсвич
    • Арсенал 3:0 Ноттингем Форест
    • Ноттингем Форест 1:3 Ньюкасл

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» демонстрирует хорошую форму, особенно в последних матчах, выиграв 3 из последних 5 игр. Команда забивает в среднем 1.40 гола за матч в последние 5 встречах, но также имеет проблемы в обороне, пропуская 1.20 гола за игру. Лучший бомбардир команды, Джон Дуран, забил 10 голов в 23 матчах. Несмотря на некоторые успехи, команда не может похвастаться стабильно хорошими результатами на выезде против «Ноттингем Форест», что добавляет сложности для гостей в этом поединке.

    Последние матчи Астон Виллы:

    • РБ Лейпциг 2:3 Астон Вилла (Лига чемпионов)
    • Астон Вилла 1:0 Саутгемптон
    • Астон Вилла 3:1 Брентфорд
    • Челси 3:0 Астон Вилла
    • Астон Вилла 0:0 Ювентус (Лига чемпионов)

    Личные встречи

    История последних встреч между «Ноттингем Форест» и «Астон Виллой» демонстрирует довольно равную борьбу. «Ноттингем Форест» не проигрывает в 5 последних матчах против «Астон Виллы» на своем стадионе в Премьер-лиге, что придает им дополнительную уверенность. Тем не менее, «Астон Вилла» не проигрывает в 7 из 9 последних встреч с «Ноттингемом» в целом, что также говорит о их способности создавать трудности соперникам.

    Последние встречи:

    • Премьер-лига. 24.02.2024: Астон Вилла 4:2 Ноттингем Форест
    • Премьер-лига. 05.11.2023: Ноттингем Форест 2:0 Астон Вилла
    • Премьер-лига. 08.04.2023: Астон Вилла 2:0 Ноттингем Форест
    • Премьер-лига. 10.10.2022: Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла
    • Чемпионшип. 13.03.2019: Ноттингем Форест 1:3 Астон Вилла

    Статистика команд

    Ноттингем Форест:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

    Астон Вилла:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»

    В этом матче можно ожидать голевой поединок, так как обе команды имеют проблемы в обороне, но при этом не испытывают больших трудностей в атаке. «Ноттингем Форест» на своем стадионе будет бороться за важные очки, а «Астон Вилла», несмотря на свою сильную игру в последних встречах, не может похвастаться хорошими результатами в Ноттингеме. Учитывая статистику последних матчей и тот факт, что обе команды забивают и пропускают немало, прогнозируем ничью с результатом 2:2.

    Рекомендации для ставок

    • Ничья (2:2) – коэффициент 8.00
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:2 ничья с коэффициентом 8.00

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.12.2024 10:30
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