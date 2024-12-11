Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Петрокуб» – «Бетис», Лига Конференций, 12 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Петрокуб» – «Бетис», Лига Конференций, 12 декабря 2024 года

    12 декабря на стадионе «Зимбру» состоится матч пятого тура Лиги Конференций, где «Петрокуб» примет «Бетис». Испанская команда, несмотря на турнирные трудности, выглядит явным фаворитом, но молдавский клуб, играя дома, постарается дать бой.

    «Петрокуб»

    Молдавская команда идет на 34-м месте в Лиге Конференций, имея всего одно очко после четырех туров. В атаке «Петрокуб» испытывает серьезные трудности, забивая в среднем всего 0.60 гола за игру. Лидер команды, Марин Кэрунту, забил всего 4 гола в сезоне, что говорит о недостаточной результативности.

    Последние матчи «Петрокуб»:

    • Истанбул 1:1 Петрокуб
    • Зимбру 1:0 Петрокуб
    • Петрокуб 1:0 Бельцы
    • Петрокуб 0:3 Рапид Вена
    • Спартаний 1:1 Петрокуб

    «Бетис»

    Испанский клуб располагается на 22-й строчке, набрав четыре очка. «Бетис» демонстрирует нестабильную игру, пропуская в среднем 2.20 гола за матч, но при этом неплохо проявляет себя в атаке – 1.60 гола за игру. Лидер команды, Джовани Ло Чельсо, продолжает быть главным драйвером атак.

    Последние матчи «Бетис»:

    • Бетис 2:2 Барселона
    • Сант-Андреу 1:3 Бетис
    • Реал Сосьедад 2:0 Бетис
    • Млада-Болеслав 2:1 Бетис
    • Валенсия 4:2 Бетис

    Личные встречи

    Команды не встречались ранее, что добавляет интриги в предстоящую игру.

    Статистика

    «Петрокуб»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    «Бетис»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

    Прогноз на матч «Петрокуб» – «Бетис»

    «Бетис» выглядит фаворитом встречи благодаря более сильной атаке и опыту. Тем не менее, «Петрокуб» способен создать сложности на домашнем поле. Игра, скорее всего, пройдет с явным преимуществом гостей, но с шансами хозяев на единичные моменты.

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Бетис» – коэффициент 1.60
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:3 в пользу «Бетис» – коэффициент 10.00

    Прогноз основан на текущей форме команд и атакующих возможностях «Бетис».

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Новости по теме
    «Петрокуб» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.12.2024 11:46
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 