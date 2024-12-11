12 декабря на стадионе «Зимбру» состоится матч пятого тура Лиги Конференций, где «Петрокуб» примет «Бетис». Испанская команда, несмотря на турнирные трудности, выглядит явным фаворитом, но молдавский клуб, играя дома, постарается дать бой.

«Петрокуб»

Молдавская команда идет на 34-м месте в Лиге Конференций, имея всего одно очко после четырех туров. В атаке «Петрокуб» испытывает серьезные трудности, забивая в среднем всего 0.60 гола за игру. Лидер команды, Марин Кэрунту, забил всего 4 гола в сезоне, что говорит о недостаточной результативности.

Последние матчи «Петрокуб»:

Истанбул 1:1 Петрокуб

Зимбру 1:0 Петрокуб

Петрокуб 1:0 Бельцы

Петрокуб 0:3 Рапид Вена

Спартаний 1:1 Петрокуб

Испанский клуб располагается на 22-й строчке, набрав четыре очка. «Бетис» демонстрирует нестабильную игру, пропуская в среднем 2.20 гола за матч, но при этом неплохо проявляет себя в атаке – 1.60 гола за игру. Лидер команды, Джовани Ло Чельсо, продолжает быть главным драйвером атак.

Последние матчи «Бетис»:

Бетис 2:2 Барселона

Сант-Андреу 1:3 Бетис

Реал Сосьедад 2:0 Бетис

Млада-Болеслав 2:1 Бетис

Валенсия 4:2 Бетис

Личные встречи

Команды не встречались ранее, что добавляет интриги в предстоящую игру.

Статистика

«Петрокуб»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

«Бетис»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Прогноз на матч «Петрокуб» – «Бетис»

«Бетис» выглядит фаворитом встречи благодаря более сильной атаке и опыту. Тем не менее, «Петрокуб» способен создать сложности на домашнем поле. Игра, скорее всего, пройдет с явным преимуществом гостей, но с шансами хозяев на единичные моменты.

Рекомендации для ставок

Победа «Бетис» – коэффициент 1.60

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:3 в пользу «Бетис» – коэффициент 10.00

Прогноз основан на текущей форме команд и атакующих возможностях «Бетис».

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