Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Динамо» Минск – «Ларн», Лига Конференций, 12 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Динамо» Минск – «Ларн», Лига Конференций, 12 декабря 2024 года

    12 декабря на стадионе «Мехди Хюсейнада» пройдет матч пятого тура Лиги Конференций, где «Динамо» Минск встретится с «Ларном». Оба клуба еще не набрали очков в турнире и находятся в поисках своей первой победы.

    «Динамо» Минск

    Белорусский клуб находится на предпоследнем месте в турнире, не набрав ни одного очка после 4 матчей. Команда пропускает в каждом матче и демонстрирует слабую результативность, забивая в среднем 0.80 гола за игру. Лучший бомбардир, Дмитрий Подстрелов, забил всего 7 голов в 33 матчах. Несмотря на домашний статус игры, проблемы в атаке и обороне оставляют «Динамо» Минск в сложном положении.

    Последние матчи «Динамо» Минск:

    • Динамо Брест 1:1 «Динамо» Минск
    • Сморгонь 1:0 «Динамо» Минск
    • «Динамо» Минск 1:2 Копенгаген
    • «Динамо» Минск 1:0 БАТЭ
    • Торпедо-БелАЗ 1:1 «Динамо» Минск

    «Ларн»

    Ирландский клуб также не имеет очков в турнире. Тем не менее, команда выглядит немного лучше в атаке, забивая в среднем 1.60 гола за игру. Лидер нападения, Эндрю Райан, забил 8 голов в 19 матчах. Несмотря на слабую оборону, «Ларн» имеет потенциал для реализации моментов, особенно против слабой защиты «Динамо» Минск.

    Последние матчи «Ларн»:

    • Annagh United 0:5 Ларн
    • Ларн 1:1 Клифтонвилл
    • Олимпия 1:0 Ларн
    • Инститьют 0:2 Ларн
    • Ларн 0:1 Линфилд

    Личные встречи

    У команд нет истории личных встреч, что делает их первую игру особенно непредсказуемой.

    Статистика

    «Динамо» Минск:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    «Ларн»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

    Прогноз на матч «Динамо» Минск – «Ларн»

    Матч ожидается напряженным, так как обе команды стремятся избежать нулевого результата в группе. Вероятно, игра пройдет с большим количеством борьбы в центре поля. «Ларн» выглядит немного предпочтительнее благодаря лучшей результативности, но «Динамо» Минск может использовать домашний фактор.

    Рекомендации для ставок

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
    • Двойной шанс: ничья или победа «Ларн» – коэффициент 1.75

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:2 в пользу «Ларн» – коэффициент 10.50

    Прогноз основан на текущей форме обеих команд и результативности «Ларн» в последних играх.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Новости по теме
    «Динамо» Минск – «Ларн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.12.2024 11:43
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 