10 декабря на стадионе Ян Брейдель состоится матч группового этапа Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Спортингом». Обе команды стремятся завершить турнирную фазу на высокой ноте, а их статистика обещает зрелищный футбол.

«Брюгге»

«Брюгге» находится в отличной форме, забив 17 голов в последних 5 матчах. Команда показывает надежную игру в атаке, стабильно поражая ворота соперников. Христос Цолис продолжает быть лидером нападения с 8 голами. При этом оборона команды также выглядит неплохо, пропуская в среднем меньше гола за игру.

Последние матчи «Брюгге»:

Высшая лига: Мехелен 1:2 Брюгге

Кубок Бельгии: Патро Эйсден 1:3 Брюгге

Высшая лига: Брюгге 4:1 Дендер

Лига чемпионов: Селтик 1:1 Брюгге

Высшая лига: Брюгге 7:0 Сент-Труйден

«Спортинг»

«Спортинг» переживает сложный отрезок, проиграв три последних матча. Команда регулярно забивает, но оборона оставляет желать лучшего, пропуская в среднем два гола за матч. Виктор Дьокереш продолжает быть главной ударной силой, с 25 голами в сезоне.

Последние матчи «Спортинга»:

Примейра: Морейренсе 2:1 Спортинг

Примейра: Спортинг 0:1 Санта-Клара

Лига чемпионов: Спортинг 1:5 Арсенал

Кубок: Спортинг 6:0 Амаранте

Примейра: Брага 2:4 Спортинг

Личные встречи

Команды встречались только один раз в товарищеском матче, где сыграли вничью (2:2).

Последние встречи:

Товарищеский матч: Брюгге 2:2 Спортинг

Статистика

«Брюгге»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 17

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

«Спортинг»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Прогноз на матч «Брюгге» – «Спортинг»

С учетом текущей формы команд, матч обещает быть результативным. «Брюгге» имеет преимущество за счет домашнего поля и стабильности в атаке. «Спортинг» постарается взять реванш за последние поражения, но слабая оборона может стать решающим фактором.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10

Победа «Брюгге» – коэффициент 2.20

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:2 в пользу «Брюгге» за коэффициент 12.00.

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