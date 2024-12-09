10 декабря на стадионе Ян Брейдель состоится матч группового этапа Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Спортингом». Обе команды стремятся завершить турнирную фазу на высокой ноте, а их статистика обещает зрелищный футбол.
«Брюгге»
«Брюгге» находится в отличной форме, забив 17 голов в последних 5 матчах. Команда показывает надежную игру в атаке, стабильно поражая ворота соперников. Христос Цолис продолжает быть лидером нападения с 8 голами. При этом оборона команды также выглядит неплохо, пропуская в среднем меньше гола за игру.
Последние матчи «Брюгге»:
- Высшая лига: Мехелен 1:2 Брюгге
- Кубок Бельгии: Патро Эйсден 1:3 Брюгге
- Высшая лига: Брюгге 4:1 Дендер
- Лига чемпионов: Селтик 1:1 Брюгге
- Высшая лига: Брюгге 7:0 Сент-Труйден
«Спортинг»
«Спортинг» переживает сложный отрезок, проиграв три последних матча. Команда регулярно забивает, но оборона оставляет желать лучшего, пропуская в среднем два гола за матч. Виктор Дьокереш продолжает быть главной ударной силой, с 25 голами в сезоне.
Последние матчи «Спортинга»:
- Примейра: Морейренсе 2:1 Спортинг
- Примейра: Спортинг 0:1 Санта-Клара
- Лига чемпионов: Спортинг 1:5 Арсенал
- Кубок: Спортинг 6:0 Амаранте
- Примейра: Брага 2:4 Спортинг
Личные встречи
Команды встречались только один раз в товарищеском матче, где сыграли вничью (2:2).
Последние встречи:
- Товарищеский матч: Брюгге 2:2 Спортинг
Статистика
«Брюгге»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 17
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
«Спортинг»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
Прогноз на матч «Брюгге» – «Спортинг»
С учетом текущей формы команд, матч обещает быть результативным. «Брюгге» имеет преимущество за счет домашнего поля и стабильности в атаке. «Спортинг» постарается взять реванш за последние поражения, но слабая оборона может стать решающим фактором.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10
- Победа «Брюгге» – коэффициент 2.20
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:2 в пользу «Брюгге» за коэффициент 12.00.
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