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    • Прогноз на точный счет матча «Брюгге» – «Спортинг», Лига чемпионов, 10 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Брюгге» – «Спортинг», Лига чемпионов, 10 декабря 2024 года

    10 декабря на стадионе Ян Брейдель состоится матч группового этапа Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Спортингом». Обе команды стремятся завершить турнирную фазу на высокой ноте, а их статистика обещает зрелищный футбол.

    «Брюгге»

    «Брюгге» находится в отличной форме, забив 17 голов в последних 5 матчах. Команда показывает надежную игру в атаке, стабильно поражая ворота соперников. Христос Цолис продолжает быть лидером нападения с 8 голами. При этом оборона команды также выглядит неплохо, пропуская в среднем меньше гола за игру.

    Последние матчи «Брюгге»:

    • Высшая лига: Мехелен 1:2 Брюгге
    • Кубок Бельгии: Патро Эйсден 1:3 Брюгге
    • Высшая лига: Брюгге 4:1 Дендер
    • Лига чемпионов: Селтик 1:1 Брюгге
    • Высшая лига: Брюгге 7:0 Сент-Труйден

    «Спортинг»

    «Спортинг» переживает сложный отрезок, проиграв три последних матча. Команда регулярно забивает, но оборона оставляет желать лучшего, пропуская в среднем два гола за матч. Виктор Дьокереш продолжает быть главной ударной силой, с 25 голами в сезоне.

    Последние матчи «Спортинга»:

    • Примейра: Морейренсе 2:1 Спортинг
    • Примейра: Спортинг 0:1 Санта-Клара
    • Лига чемпионов: Спортинг 1:5 Арсенал
    • Кубок: Спортинг 6:0 Амаранте
    • Примейра: Брага 2:4 Спортинг

    Личные встречи

    Команды встречались только один раз в товарищеском матче, где сыграли вничью (2:2).

    Последние встречи:

    • Товарищеский матч: Брюгге 2:2 Спортинг

    Статистика

    «Брюгге»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 17
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    «Спортинг»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

    Прогноз на матч «Брюгге» – «Спортинг»

    С учетом текущей формы команд, матч обещает быть результативным. «Брюгге» имеет преимущество за счет домашнего поля и стабильности в атаке. «Спортинг» постарается взять реванш за последние поражения, но слабая оборона может стать решающим фактором.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10
    • Победа «Брюгге» – коэффициент 2.20

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:2 в пользу «Брюгге» за коэффициент 12.00.

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    «Брюгге» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    09.12.2024 11:40
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