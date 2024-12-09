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    • Прогноз на точный счет матча «Брест» – ПСВ, Лига чемпионов, 10 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Брест» – ПСВ, Лига чемпионов, 10 декабря 2024 года

    10 декабря на стадионе Рудуру в Бресте местный клуб примет «ПСВ» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Оба коллектива демонстрируют атакующий стиль, и этот матч станет определяющим для их выхода в плей-офф.

    «Брест»

    Команда находится в не лучшей форме, пропустив 13 голов в последних 5 матчах, но все еще борется за результат. «Брест» стабильно забивает дома, однако их оборона остается проблемной зоной. Лидер атак Абдалла Сима показывает достойный результат, забив 4 гола в турнире.

    Последние матчи «Бреста»:

    • Лига 1: Лилль 3:1 Брест
    • Лига 1: Брест 3:1 Страсбур
    • Лига чемпионов: Барселона 3:0 Брест
    • Лига 1: Монако 3:2 Брест
    • Лига 1: Монпелье 3:1 Брест

    ПСВ

    Клуб из Эйндховена демонстрирует впечатляющую результативность, забив 22 гола в последних 5 играх. «ПСВ» не проигрывает в 4 последних матчах Лиги чемпионов и обладает мощной атакой во главе с Рикардо Пепи. Несмотря на слабую оборону, команда регулярно побеждает.

    Последние матчи ПСВ:

    • Эредивизи: ПСВ 6:1 Твенте
    • Эредивизи: Утрехт 2:5 ПСВ
    • Лига чемпионов: ПСВ 3:2 Шахтер
    • Эредивизи: ПСВ 5:0 Гронинген
    • Эредивизи: НАК 0:3 ПСВ

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались друг с другом, что добавляет интриги этому поединку.

    Статистика

    «Брест»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 13

    ПСВ:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 4.40, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 22
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    Прогноз на матч «Брест» – ПСВ

    С учетом текущей формы команд ожидается матч с высокой результативностью. «ПСВ» имеет преимущество в атаке и демонстрирует более уверенную игру. «Брест» попытается использовать фактор домашнего поля, но их слабая оборона может стать решающим фактором.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа ПСВ – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:4 в пользу ПСВ за коэффициент 15.00.

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    «Брест» – ПСВ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    09.12.2024 11:37
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