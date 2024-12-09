10 декабря на стадионе Рудуру в Бресте местный клуб примет «ПСВ» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Оба коллектива демонстрируют атакующий стиль, и этот матч станет определяющим для их выхода в плей-офф.
«Брест»
Команда находится в не лучшей форме, пропустив 13 голов в последних 5 матчах, но все еще борется за результат. «Брест» стабильно забивает дома, однако их оборона остается проблемной зоной. Лидер атак Абдалла Сима показывает достойный результат, забив 4 гола в турнире.
Последние матчи «Бреста»:
- Лига 1: Лилль 3:1 Брест
- Лига 1: Брест 3:1 Страсбур
- Лига чемпионов: Барселона 3:0 Брест
- Лига 1: Монако 3:2 Брест
- Лига 1: Монпелье 3:1 Брест
ПСВ
Клуб из Эйндховена демонстрирует впечатляющую результативность, забив 22 гола в последних 5 играх. «ПСВ» не проигрывает в 4 последних матчах Лиги чемпионов и обладает мощной атакой во главе с Рикардо Пепи. Несмотря на слабую оборону, команда регулярно побеждает.
Последние матчи ПСВ:
- Эредивизи: ПСВ 6:1 Твенте
- Эредивизи: Утрехт 2:5 ПСВ
- Лига чемпионов: ПСВ 3:2 Шахтер
- Эредивизи: ПСВ 5:0 Гронинген
- Эредивизи: НАК 0:3 ПСВ
Личные встречи
Команды ранее не встречались друг с другом, что добавляет интриги этому поединку.
Статистика
«Брест»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 13
ПСВ:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 4.40, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 22
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
Прогноз на матч «Брест» – ПСВ
С учетом текущей формы команд ожидается матч с высокой результативностью. «ПСВ» имеет преимущество в атаке и демонстрирует более уверенную игру. «Брест» попытается использовать фактор домашнего поля, но их слабая оборона может стать решающим фактором.
Рекомендации для ставок:
- Победа ПСВ – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:4 в пользу ПСВ за коэффициент 15.00.
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!