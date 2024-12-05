6 декабря на стадионе King Abdullah Sports City в Джидде состоится матч 13-го тура Саудовской Высшей лиги, в котором встретятся лидеры чемпионата – «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср». Ожидается напряженная борьба, где оба клуба продемонстрируют сильные атакующие действия, однако «Аль-Иттихад» в текущем сезоне выглядит немного более стабильным.

«Аль-Иттихад»

Команда под руководством Нуну Эшпириту Санту уверенно лидирует в чемпионате, занимая 1-е место с 33 очками после 12 туров. «Аль-Иттихад» на протяжении всего сезона демонстрирует невероятную форму, набрав 8 побед подряд в последних матчах. В их рядах выделяется Карим Бензема, который забил 9 голов в 10 матчах. Защита команды также на высоте: в последних 5 играх «Аль-Иттихад» не пропустил ни одного мяча, что свидетельствует о солидной оборонительной линии. Команда, в среднем, забивает 2.20 гола за игру и продолжает сохранять уверенность в атаке, особенно дома.

Последние матчи «Аль-Иттихад»:

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» также пребывает в отличной форме, занимая 3-е место с 25 очками после 12 туров. Главная звезда клуба, Криштиану Роналду, продолжает впечатлять своими результатами, забив 15 голов в 18 играх. Команда не проигрывает в последних 10 матчах на выезде, что подчеркивает их уверенность на чужом поле. Однако их защита порой даeт сбои – в последних 5 матчах «Аль-Наср» пропустил 5 голов, что может быть проблемой в противостоянии с «Аль-Иттихадом». Несмотря на это, атакующий потенциал команды остаeтся высоким, и они способны забивать в каждом матче.

Последние матчи «Аль-Наср»:

Личные встречи

История последних очных матчей между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Наср» показывает преимущество команды из Джидды. В последних трех встречах «Аль-Иттихад» одержал победу. «Аль-Наср» не сумел противостоять атакующему напору соперника, что подтверждает трудности в защите.

Последние встречи:

«Аль-Иттихад» 3:1 «Аль-Наср» (2024)

«Аль-Наср» 0:2 «Аль-Иттихад» (2023)

«Аль-Иттихад» 1:0 «Аль-Наср» (2022)

Статистика

«Аль-Иттихад»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.00

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 0

Серия побед: 8 матчей подряд

«Аль-Наср»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия без поражений: 10 матчей

Прогноз на матч

«Аль-Иттихад» продолжает показывать отличные результаты, особенно в обороне, и выглядит фаворитом этого матча, особенно с учeтом домашнего преимущества. «Аль-Наср» будет бороться до конца, но стабильность защиты «Аль-Иттихад» и сила атаки, в лице Бензема, делают команду явным фаворитом.

Прогноз на точный счeт: Победа «Аль-Иттихад» с точным счeтом 2:0.

Рекомендации для ставок

Рекомендация: Ставка на победу «Аль-Иттихад» с точным счeтом 2:0 (коэффициент 7.50)

Рекомендация: Ставка на количество голов в матче: меньше 3.5 (коэффициент 1.90)

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