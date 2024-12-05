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    • Прогноз на точный счет матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Наср», Высшая лига Саудовской Аравии, 6 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Наср», Высшая лига Саудовской Аравии, 6 декабря 2024 года

    6 декабря на стадионе King Abdullah Sports City в Джидде состоится матч 13-го тура Саудовской Высшей лиги, в котором встретятся лидеры чемпионата – «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср». Ожидается напряженная борьба, где оба клуба продемонстрируют сильные атакующие действия, однако «Аль-Иттихад» в текущем сезоне выглядит немного более стабильным.

    «Аль-Иттихад»

    Команда под руководством Нуну Эшпириту Санту уверенно лидирует в чемпионате, занимая 1-е место с 33 очками после 12 туров. «Аль-Иттихад» на протяжении всего сезона демонстрирует невероятную форму, набрав 8 побед подряд в последних матчах. В их рядах выделяется Карим Бензема, который забил 9 голов в 10 матчах. Защита команды также на высоте: в последних 5 играх «Аль-Иттихад» не пропустил ни одного мяча, что свидетельствует о солидной оборонительной линии. Команда, в среднем, забивает 2.20 гола за игру и продолжает сохранять уверенность в атаке, особенно дома.

    Последние матчи «Аль-Иттихад»:

    «Аль-Наср»

    «Аль-Наср» также пребывает в отличной форме, занимая 3-е место с 25 очками после 12 туров. Главная звезда клуба, Криштиану Роналду, продолжает впечатлять своими результатами, забив 15 голов в 18 играх. Команда не проигрывает в последних 10 матчах на выезде, что подчеркивает их уверенность на чужом поле. Однако их защита порой даeт сбои – в последних 5 матчах «Аль-Наср» пропустил 5 голов, что может быть проблемой в противостоянии с «Аль-Иттихадом». Несмотря на это, атакующий потенциал команды остаeтся высоким, и они способны забивать в каждом матче.

    Последние матчи «Аль-Наср»:

    • «Аль-Наср» 2:0 «Дамак»
    • «Аль-Наср» 3:1 «Аль-Шабаб»
    • «Аль-Наср» 1:0 «Аль-Фейсали»
    • «Аль-Наср» 2:1 «Аль-Райяд»
    • «Аль-Наср» 4:2 «Аль-Иттифак»

    Личные встречи

    История последних очных матчей между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Наср» показывает преимущество команды из Джидды. В последних трех встречах «Аль-Иттихад» одержал победу. «Аль-Наср» не сумел противостоять атакующему напору соперника, что подтверждает трудности в защите.

    Последние встречи:

    • «Аль-Иттихад» 3:1 «Аль-Наср» (2024)
    • «Аль-Наср» 0:2 «Аль-Иттихад» (2023)
    • «Аль-Иттихад» 1:0 «Аль-Наср» (2022)

    Статистика

    «Аль-Иттихад»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 0
    • Серия побед: 8 матчей подряд

    «Аль-Наср»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия без поражений: 10 матчей

    Прогноз на матч

    «Аль-Иттихад» продолжает показывать отличные результаты, особенно в обороне, и выглядит фаворитом этого матча, особенно с учeтом домашнего преимущества. «Аль-Наср» будет бороться до конца, но стабильность защиты «Аль-Иттихад» и сила атаки, в лице Бензема, делают команду явным фаворитом.

    Прогноз на точный счeт: Победа «Аль-Иттихад» с точным счeтом 2:0.

    Рекомендации для ставок

    • Рекомендация: Ставка на победу «Аль-Иттихад» с точным счeтом 2:0 (коэффициент 7.50)
    • Рекомендация: Ставка на количество голов в матче: меньше 3.5 (коэффициент 1.90)

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.12.2024 10:39
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