Аль-Иттихад
06.12.2024, пятница, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
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Аль-Наср
55' К. Бензема
90+1' С. Бергвейн
57' К. Роналду
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
12
Марио Митай
ЛЗ
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
8
Фабиньо
ОП
7
Н'Голо Канте
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
9
Карим Бензема
(К) ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
27
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
11
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
10
Садио Мане
ЛВ
20
Анжело Габриэль
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Иттихад
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
4
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
14
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
11
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
21
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Аль-Наср
44
Наваф Аль-Акиди
ВР
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Райкович
15
Кадеш
12
Митай
13
Шанкити
8
Фабиньо
7
Канте
2
Перейра
10
Ауа
34
Бергвейн
24
Аль-Обуд
9
Бензема
4-1-1-3-1
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
27
Ляпорт
3
Симакан
12
Аль-Бушал
11
Брозович
17
аль-Хаибари
20
Габриэль
25
Отавио
10
Мане
7
Роналду
24
Аль-Обуд
4
Аль-Амри
4
Аль-Амри
24
Аль-Обуд
13
Шанкити
27
Аль-Сагур
27
Аль-Сагур
13
Шанкити
34
Бергвейн
21
Аль-Шехри
21
Аль-Шехри
34
Бергвейн
20
Габриэль
29
Гариб
29
Гариб
20
Габриэль
17
аль-Хаибари
16
Маран
16
Маран
17
аль-Хаибари
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Наср
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
14
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
11
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Главный тренер
Лоран Блан
44
Наваф Аль-Акиди
ВР
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
14
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
11
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Остались в запасе
44
Наваф Аль-Акиди
ВР
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Наср
3
4
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
38
62
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
9
8
Офсайды
1
3
Количество передач
330
538
Сейвы
2
4
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Насра», 13-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».