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    • «Аль-Иттихад» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2024

    «Аль-Иттихад» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2024

    Аль-Иттихад
    06.12.2024, пятница, 20:00
    Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
    2 : 1
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Аль-Наср
    55' К. Бензема
    90+1' С. Бергвейн
    57' К. Роналду
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Аль-Иттихад
    1
    Предраг Райкович
    ВР
    12
    Марио Митай
    ЛЗ
    15
    Хасан Кадеш
    ЛЗ
    13
    Муханнад Шанкити
    ПЗ
    8
    Фабиньо
    ОП
    7
    Н'Голо Канте
    ОП
    2
    Данилу Перейра
    ОП
    10
    Уссем Ауа
    ЦП
    34
    Стевен Бергвейн
    ЛВ
    24
    Абдулрахман Аль-Обуд
    ПВ
    9
    Карим Бензема
    (К) ЦФ
    Главный тренер
    Лоран Блан
    Аль-Наср
    24
    Бенто
    ВР
    27
    Эмерик Ляпорт
    ЦЗ
    3
    Мохамед Симакан
    ЦЗ
    12
    Наваф Аль-Бушал
    ПЗ
    2
    Султан Аль-Ганнам
    ПЗ
    11
    Марсело Брозович
    ОП
    17
    Абдулла аль-Хаибари
    ЦП
    25
    Отавио
    АП
    10
    Садио Мане
    ЛВ
    20
    Анжело Габриэль
    ПВ
    7
    Криштиану Роналду
    (К) ЦФ
    Главный тренер
    Стефано Пиоли
    Аль-Иттихад
    33
    Mohammed Al-Mahasneh
    ВР
    42
    Муат Факихи
    ЛЗ
    4
    Абдулелах Аль-Амри
    ЦЗ
    27
    Фаваз Аль-Сагур
    ПЗ
    14
    Авад Аль-Нашри
    ОП
    77
    Абдулела Саид
    ЦП
    80
    Хамед Аль-Гамди
    АП
    11
    Ахмед Аль-Гамди
    ЛВ
    21
    Салех Аль-Шехри
    ЦФ
    Аль-Наср
    44
    Наваф Аль-Акиди
    ВР
    36
    Рагед Наджар
    ВР
    83
    Салем Аль-Наджди
    ЛЗ
    4
    Мохаммед Аль-Фатиль
    ЦЗ
    78
    Али Ладжами
    ЦЗ
    19
    Али Аль-Хассан
    ОП
    8
    Абдулмаджид Аль-Сулаихим
    ЦП
    29
    Абдулрахман Гариб
    ЛВ
    16
    Мохаммед Маран
    ЦФ
    3-3-1-2-1
    1
    Райкович
    15
    Кадеш
    12
    Митай
    13
    Шанкити
    8
    Фабиньо
    7
    Канте
    2
    Перейра
    10
    Ауа
    34
    Бергвейн
    24
    Аль-Обуд
    9
    Бензема
    4-1-1-3-1
    24
    Бенто
    2
    Аль-Ганнам
    27
    Ляпорт
    3
    Симакан
    12
    Аль-Бушал
    11
    Брозович
    17
    аль-Хаибари
    20
    Габриэль
    25
    Отавио
    10
    Мане
    7
    Роналду
    24
    Аль-Обуд
    4
    Аль-Амри
    4
    Аль-Амри
    24
    Аль-Обуд
    13
    Шанкити
    27
    Аль-Сагур
    27
    Аль-Сагур
    13
    Шанкити
    34
    Бергвейн
    21
    Аль-Шехри
    21
    Аль-Шехри
    34
    Бергвейн
    20
    Габриэль
    29
    Гариб
    29
    Гариб
    20
    Габриэль
    17
    аль-Хаибари
    16
    Маран
    16
    Маран
    17
    аль-Хаибари
    Остались в запасе
    Аль-Иттихад
    Аль-Наср
    33
    Mohammed Al-Mahasneh
    ВР
    42
    Муат Факихи
    ЛЗ
    14
    Авад Аль-Нашри
    ОП
    77
    Абдулела Саид
    ЦП
    80
    Хамед Аль-Гамди
    АП
    11
    Ахмед Аль-Гамди
    ЛВ
    Главный тренер
    Лоран Блан
    44
    Наваф Аль-Акиди
    ВР
    36
    Рагед Наджар
    ВР
    83
    Салем Аль-Наджди
    ЛЗ
    4
    Мохаммед Аль-Фатиль
    ЦЗ
    78
    Али Ладжами
    ЦЗ
    19
    Али Аль-Хассан
    ОП
    8
    Абдулмаджид Аль-Сулаихим
    ЦП
    Главный тренер
    Стефано Пиоли
    Остались в запасе
    33
    Mohammed Al-Mahasneh
    ВР
    42
    Муат Факихи
    ЛЗ
    14
    Авад Аль-Нашри
    ОП
    77
    Абдулела Саид
    ЦП
    80
    Хамед Аль-Гамди
    АП
    11
    Ахмед Аль-Гамди
    ЛВ
    Остались в запасе
    44
    Наваф Аль-Акиди
    ВР
    36
    Рагед Наджар
    ВР
    83
    Салем Аль-Наджди
    ЛЗ
    4
    Мохаммед Аль-Фатиль
    ЦЗ
    78
    Али Ладжами
    ЦЗ
    19
    Али Аль-Хассан
    ОП
    8
    Абдулмаджид Аль-Сулаихим
    ЦП
    Главный тренер
    Лоран Блан
    Главный тренер
    Стефано Пиоли
    Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Наср
    3
    4
    Всего ударов по воротам
    11
    11
    Удары в створ
    6
    4
    Владение мячом %
    38
    62
    Желтые карточки
    3
    4
    Угловые удары
    4
    2
    Нарушения
    9
    8
    Офсайды
    1
    3
    Количество передач
    330
    538
    Сейвы
    2
    4
    Точность передач %
    81
    86
    Удары мимо ворот
    3
    5
    Блокированные удары
    2
    2
    Удары из пределов штрафной
    5
    8
    Удары из-за пределов штрафной
    6
    3

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Насра», 13-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря 2024 в 20:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Наср»

    «Аль-Иттихад» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.12.2024 18:50
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