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    • Прогноз на точный счет матча «Александрия» – «Динамо» Киев, Премьер-лига Украины, 4 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Александрия» – «Динамо» Киев, Премьер-лига Украины, 4 декабря 2024 года

    4 декабря на стадионе «Ника» в Александрии состоится матч 1 тура Премьер-лиги Украины, в котором «Александрия» примет «Динамо Киев». Обе команды находятся в хорошей форме и имеют одинаковое количество очков (по 36), но «Динамо Киев» занимает 1-е место благодаря лучшей разнице мячей.

    «Александрия»

    «Александрия» продолжает выдавать стабильные результаты в Премьер-лиге Украины. На данный момент команда занимает 2-е место с 36 очками, не проигрывая в 19 последних матчах. В последних 5 играх «Александрия» забила 12 голов, пропустив всего 2. Это говорит о сильной атаке и надежной обороне. В среднем команда забивает 2.40 гола за игру и пропускает 0.40. В последних трех домашних матчах «Александрия» одержала три победы, в том числе разгромив «Черноморец Одесса» 3:0.

    Последние матчи «Александрия»:

    • «Александрия» 3:0 «Черноморец Одесса»
    • «Верес» 1:1 «Александрия»
    • «Александрия» 3:0 «Карпаты»
    • «Александрия» 1:0 «Полесье»
    • «UCSA» 1:4 «Александрия»

    «Динамо Киев»

    «Динамо Киев» также показывает отличные результаты в Премьер-лиге. Команда занимает 1-е место, набрав 36 очков. В последних пяти матчах «Динамо Киев» забил 7 голов, но пропустил 9. В среднем команда пропускает 1.80 гола за игру. Несмотря на это, киевляне продолжают демонстрировать высокий уровень игры в атаке, забивая в каждом из последних восьми матчей. На выезде «Динамо» остается фаворитом, но в последнее время у команды возникли проблемы в обороне.

    Последние матчи «Динамо Киев»:

    • «Колос» 1:1 «Динамо Киев»
    • «Динамо Киев» 1:2 «Виктория Пльзень» (Лига Европы)
    • «Динамо Киев» 3:1 «Черноморец Одесса»
    • «Динамо Киев» 2:1 «Полесье»
    • «Динамо Киев» 0:4 «Ференцварош» (Лига Европы)

    Личные встречи

    История личных встреч между этими командами показывает явное преимущество «Динамо Киев». Киевляне одержали победу в 7 последних очных матчах, включая три победы подряд в Премьер-лиге. В последних трех играх против «Александрии» «Динамо Киев» забивало 4 и 5 голов, что подчеркивает атакующую мощь команды.

    Последние встречи:

    • «Александрия» 0:1 «Динамо Киев» (2024)
    • «Динамо Киев» 4:2 «Александрия» (2023)
    • «Александрия» 1:5 «Динамо Киев» (2023)
    • «Динамо Киев» 3:1 «Александрия» (2022)
    • «Александрия» 1:0 «Динамо Киев» (2021)

    Статистика команд

    «Александрия»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
    • Серия побед: 3 матча подряд

    «Динамо Киев»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Серия матчей без поражений: 14 матчей подряд

    Прогноз на матч «Александрия» – «Динамо Киев»

    Несмотря на сильную форму «Александрии» и ее доминирование в последних матчах, «Динамо Киев» традиционно превосходит соперника в очных встречах. Киевляне обладают большим опытом и атакующим потенциалом, но проблемы в обороне могут сыграть на руку «Александрии», которая будет стремиться воспользоваться каждым шансом в контратаках. Ожидается напряженный матч, но с преимуществом «Динамо Киев» в атаке и, вероятно, победой в этом противостоянии.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Динамо Киев» – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Динамо Киев» за коэффициент 9.00

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    «Александрия» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    03.12.2024 11:23
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