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    • Прогноз на точный счет матча «Бавария» – «Байер», Кубок Германии, 3 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Бавария» – «Байер», Кубок Германии, 3 декабря 2024 года

    3 декабря на стадионе Альянц Арена в Мюнхене состоится матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором встретятся два титулованных клуба – «Бавария» и «Байер». Обе команды в последнее время демонстрируют хорошие результаты в разных турнирах, и этот матч обещает быть очень захватывающим. «Бавария» выглядит фаворитом встречи, но «Байер» может предложить достойное сопротивление.

    «Бавария»

    «Бавария» продолжает уверенно выступать в Бундеслиге и Кубке Германии, не проигрывая в последних 8 матчах. В атаке команда забивает в среднем 1.4 гола за игру, а вот в обороне мюнхенцы выглядят крайне надежно, пропуская всего 0.2 гола за матч. Особенно выделяется недавняя победа 4:0 над «Майнцем» в Кубке, где «Бавария» продемонстрировала свою доминирующую игру. В последних матчах команды можно отметить отличную защиту и стабильный результат в атаке, с большими шансами на победу в предстоящем поединке.

    Последние матчи «Баварии»:

    «Байер»

    «Байер» в последних играх показывает неплохие результаты, одержав 3 победы подряд в Кубке Германии. Команда довольно стабильно забивает – в последних 5 играх было забито 13 голов, но оборона также позволяет себе пропустить 8 голов за тот же период. Несмотря на это, «Байер» уверенно прошел Эльферсберг (3:0) и победил в матчах против других соперников. В этом матче они, возможно, будут настроены на оборонительную тактику, надеясь на контратаки и борьбу за ничью.

    Последние матчи «Байера»:

    Личные встречи

    История личных встреч между «Баварией» и «Байером» подтверждает, что «Бавария» традиционно доминирует в матчах с этим соперником. Однако «Байер» неоднократно оказывал сопротивление, и даже несколько раз забивал в последние игры. Стоит отметить, что «Бавария» не проигрывает «Байеру» в 5 из последних 7 встреч, но также не смогла выиграть в последних двух матчах против «Байера» в Бундеслиге, где были зафиксированы ничьи и победы «Байера».

    Последние встречи:

    • «Бавария» 1:1 «Байер» (сентябрь 2024)
    • «Байер» 3:0 «Бавария» (февраль 2024)
    • «Бавария» 2:2 «Байер» (сентябрь 2023)
    • «Байер» 2:1 «Бавария» (март 2023)
    • «Бавария» 4:0 «Байер» (сентябрь 2022)

    Статистика

    «Бавария»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 1
    • Серия без поражений: 8 матчей

    «Байер»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия побед: 3 победы подряд

    Прогноз на матч «Бавария» – «Байер»

    «Бавария» входит в матч как явный фаворит, обладая превосходством по качеству игры и результатам в последних матчах. Команда имеет отличную форму и выглядит чрезвычайно уверенно в обороне. Несмотря на это, «Байер» демонстрирует хорошую атакующую игру и может оказать сопротивление в этом матче, особенно в случае, если «Бавария» не будет полностью настроена на оборону.

    Ожидается, что «Бавария» возьмет верх в этой встрече, но «Байер» вполне может забить, учитывая их атакующий потенциал. Прогнозируем победу «Баварии» с уверенным забитым голом, но с тем, что «Байер» окажет сопротивление и, возможно, забьет.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Баварии» – коэффициент 1.55
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.30
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Баварии» за коэффициент 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.12.2024 10:47
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