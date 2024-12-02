3 декабря на стадионе Альянц Арена в Мюнхене состоится матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором встретятся два титулованных клуба – «Бавария» и «Байер». Обе команды в последнее время демонстрируют хорошие результаты в разных турнирах, и этот матч обещает быть очень захватывающим. «Бавария» выглядит фаворитом встречи, но «Байер» может предложить достойное сопротивление.

«Бавария»

«Бавария» продолжает уверенно выступать в Бундеслиге и Кубке Германии, не проигрывая в последних 8 матчах. В атаке команда забивает в среднем 1.4 гола за игру, а вот в обороне мюнхенцы выглядят крайне надежно, пропуская всего 0.2 гола за матч. Особенно выделяется недавняя победа 4:0 над «Майнцем» в Кубке, где «Бавария» продемонстрировала свою доминирующую игру. В последних матчах команды можно отметить отличную защиту и стабильный результат в атаке, с большими шансами на победу в предстоящем поединке.

Последние матчи «Баварии»:

«Байер»

«Байер» в последних играх показывает неплохие результаты, одержав 3 победы подряд в Кубке Германии. Команда довольно стабильно забивает – в последних 5 играх было забито 13 голов, но оборона также позволяет себе пропустить 8 голов за тот же период. Несмотря на это, «Байер» уверенно прошел Эльферсберг (3:0) и победил в матчах против других соперников. В этом матче они, возможно, будут настроены на оборонительную тактику, надеясь на контратаки и борьбу за ничью.

Последние матчи «Байера»:

Личные встречи

История личных встреч между «Баварией» и «Байером» подтверждает, что «Бавария» традиционно доминирует в матчах с этим соперником. Однако «Байер» неоднократно оказывал сопротивление, и даже несколько раз забивал в последние игры. Стоит отметить, что «Бавария» не проигрывает «Байеру» в 5 из последних 7 встреч, но также не смогла выиграть в последних двух матчах против «Байера» в Бундеслиге, где были зафиксированы ничьи и победы «Байера».

Последние встречи:

«Бавария» 1:1 «Байер» (сентябрь 2024)

«Байер» 3:0 «Бавария» (февраль 2024)

«Бавария» 2:2 «Байер» (сентябрь 2023)

«Байер» 2:1 «Бавария» (март 2023)

«Бавария» 4:0 «Байер» (сентябрь 2022)

Статистика

«Бавария»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.20

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 1

Серия без поражений: 8 матчей

«Байер»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия побед: 3 победы подряд

Прогноз на матч «Бавария» – «Байер»

«Бавария» входит в матч как явный фаворит, обладая превосходством по качеству игры и результатам в последних матчах. Команда имеет отличную форму и выглядит чрезвычайно уверенно в обороне. Несмотря на это, «Байер» демонстрирует хорошую атакующую игру и может оказать сопротивление в этом матче, особенно в случае, если «Бавария» не будет полностью настроена на оборону.

Ожидается, что «Бавария» возьмет верх в этой встрече, но «Байер» вполне может забить, учитывая их атакующий потенциал. Прогнозируем победу «Баварии» с уверенным забитым голом, но с тем, что «Байер» окажет сопротивление и, возможно, забьет.

Рекомендации для ставок:

Победа «Баварии» – коэффициент 1.55

– коэффициент 1.55 Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.30

– коэффициент 2.30 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Баварии» за коэффициент 8.00.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!