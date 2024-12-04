Угальде заявил, что оправдал сумму своего трансфера в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался о своей результативности.

«Легко, когда забиваешь много голов. Когда приехал сюда, работал по-прежнему: много трудился, на команду в том числе. Может быть, мне не повезло, потому что я не так часто «стрелял».

За первые три месяца моего пребывания здесь все изменилось. Теперь мы создаем больше моментов. Также в прошлом сезоне мне было сложно играть с двумя нападающими, я к этому не привык.

Оправдал ли я свою трансферную стоимость? Конечно», – сказал Угальде.