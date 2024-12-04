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    • Угальде заявил, что оправдал сумму своего трансфера в «Спартак»

    Угальде заявил, что оправдал сумму своего трансфера в «Спартак»

    Нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался о своей результативности.

    «Легко, когда забиваешь много голов. Когда приехал сюда, работал по-прежнему: много трудился, на команду в том числе. Может быть, мне не повезло, потому что я не так часто «стрелял».

    За первые три месяца моего пребывания здесь все изменилось. Теперь мы создаем больше моментов. Также в прошлом сезоне мне было сложно играть с двумя нападающими, я к этому не привык.

    Оправдал ли я свою трансферную стоимость? Конечно», – сказал Угальде.

    • В этом сезоне 22-летний Угальде забил за «Спартак» 15 мячей и отдал 3 голевые передачи в 21 матче во всех турнирах.
    • В прошлом сезоне на счету форварда был 1 гол в 16 встречах в составе красно-белых.
    • Костариканец был куплен московским клубом у «Твенте» в январе за 13 миллионов евро.

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    Источник: РИА Новости

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    04.12.2024 11:44
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    Комментарии (7)
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    Цугундeр
    1733302106
    Ооо...Всё. Запел...А это добром не кончается.( "Песню звонкую пропела И на изгородь взлетела Птица в белых кружевах И в шиншиловых мехах."(с) Нау!
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    "supermax"
    1733303278
    Поскромнее быть надо товарищ
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    andr45
    1733304439
    А, что думают по этому поводу Артур, Пердо и Соболев из «Zenitе»? Ждем-с их откровений)
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    DOCTOR PENALTY
    1733305263
    С неба звёздочка упала прямо Манфреду в штаны. (((
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    ...уефан
    1733307985
    ...херовый признак - его слова( Хотя, писарчукам верить - себя на*бать)...
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    Каратель помойников
    1733313006
    Я же говорю что зимой много всяких вбросов будет.потом если что и на неточный перевод можно сослаться.вангую,скоро примерно такая же статья появится про барко.лодку Деяна надо раскачивать всякими способами(уж как то ровно пошла).а про грязных и продажных журнашлюх известно не по наслышке.делайте выводы,товарищи
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    alefreddy
    1733329253
    ну деньги еще надо оправдывать и продолжать забивать
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