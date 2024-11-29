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  • Бывший российский арбитр признался, что ему предлагали взятку: «За год столько не заработаешь»

Бывший российский арбитр признался, что ему предлагали взятку: «За год столько не заработаешь»

29 ноября 2024, 11:34
11

Спортивный журналист Сергей Микулик встретился с неназванным российским судьей и обсудил тему коррупции.

«Позвал тут, чтобы память освежить, на ранний завтрак одного знатного ветерана судейского цеха – повспоминать, как в те времена у них с коррупцией дело-то обстояло.

Работать мне завтра игру – как сейчас сказали бы, дерби.

Вечером звонок: можно к вам зайти или к подъезду спуститесь? Спускаюсь – надо, говорят, завтра карточки дать – этому, тому, тому и этому.

Я говорю: ребята, вы зря проехались.

Странный ты какой-то – мы же не просим результат обеспечить, или кого-то удалить – всего четыре желтых раздать. Поровну. Нет, не пойдет.

Странный ты какой-то – двое детей, зарплата нищенская... Ты за год столько не заработаешь, сколько за эти карточки. Ладно, давай, подумай, мы попозже еще позвоним.

А у меня для таких случаев один очень серьезный знакомый авторитет был. Я ему набрал – так мол, и так. Понял – не парься. Через полчаса эти звонят – мужик, мы тебе ничего не предлагали, и вообще с тобой не знакомы...

Ну, за честное судейство!» – написал Микулик.

  • Во вторник губернатор Самарской области Федорищев сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.
  • По данным источников РБК, власти Самарской области уже две недели проводят проверку матчей клуба на предмет коррупции.
  • РПЛ накануне выпустил заявление по итогам общего собрания клубов, где говорится: «считаем, что когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами».

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Источник: телеграм-канал Сергея Микулика
Россия. Премьер-лига
Комментарии (11)
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sochi-2013
1732873834
Прокуратура, ауууууууу!!!!!!!!!!!
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alex1951
1732874293
Кто в России водку не пьянствует - тот вызывает подозрение...... Кто в России взятки не берет- тот втройне вызывает подозрение...... Так ,что успокойтесь господа-товарисчи! Зенит -Чемпион ,а как там другие - это уж их головная боль)))
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Давид59
1732878369
И почему надо было скрывать, как этого "ветерана" зовут? Он же не назвал ни одной фамилии. И от денег отказался. Наоборот - герой.
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Ghork
1732881796
Этож надо такое зачехлить))) Самому то не смешно
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