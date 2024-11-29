Бывший российский арбитр признался, что ему предлагали взятку: «За год столько не заработаешь»

Спортивный журналист Сергей Микулик встретился с неназванным российским судьей и обсудил тему коррупции.

«Позвал тут, чтобы память освежить, на ранний завтрак одного знатного ветерана судейского цеха – повспоминать, как в те времена у них с коррупцией дело-то обстояло.

Работать мне завтра игру – как сейчас сказали бы, дерби.

Вечером звонок: можно к вам зайти или к подъезду спуститесь? Спускаюсь – надо, говорят, завтра карточки дать – этому, тому, тому и этому.

Я говорю: ребята, вы зря проехались.

Странный ты какой-то – мы же не просим результат обеспечить, или кого-то удалить – всего четыре желтых раздать. Поровну. Нет, не пойдет.

Странный ты какой-то – двое детей, зарплата нищенская... Ты за год столько не заработаешь, сколько за эти карточки. Ладно, давай, подумай, мы попозже еще позвоним.

А у меня для таких случаев один очень серьезный знакомый авторитет был. Я ему набрал – так мол, и так. Понял – не парься. Через полчаса эти звонят – мужик, мы тебе ничего не предлагали, и вообще с тобой не знакомы...

Ну, за честное судейство!» – написал Микулик.

Во вторник губернатор Самарской области Федорищев сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.

По данным источников РБК, власти Самарской области уже две недели проводят проверку матчей клуба на предмет коррупции.

РПЛ накануне выпустил заявление по итогам общего собрания клубов, где говорится: «считаем, что когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами».

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