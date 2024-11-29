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Спонсоры подняли вопрос о сокращении контрактов с клубами РПЛ

29 ноября 2024, 10:05
9

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о реакции спонсоров на резонансное заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

  • Во вторник Федорищев сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.
  • По данным источников РБК, власти Самарской области уже две недели проводят проверку матчей клуба на предмет коррупции.
  • РПЛ накануне выпустил заявление по итогам общего собрания клубов, где говорится: «считаем, что когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами».

– Какие тезисы говорил представитель Федорищева на заседании РПЛ?

– Там было больше декларативного, что мы за чистый спорт. Но мы и так были, есть и будем за него. Прежде чем присоединиться, мы должны понять все детали. А потом уже решим, кто и куда присоединяется.

Я не буду называть клубы, но есть фактический пример того, к чему привели все эти события. Некоторые клубы уже столкнулись с тем, что спонсоры стали говорить: «А не пересмотреть ли нам условия контракта?». Чем бы эта история ни закончилась, она уже ставит вопросы при обсуждении следующих спонсорских контрактов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1732866382
Надо всем чиновникам и судьям РФС добровольно пройти проверку на полиграфе
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biber.ru
1732866745
Нормально так, пусть кривоногие узнают реалии жизни на среднюю зарплату.
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Борис34684
1732869281
Давно пора уменьшить не только спонсорские но и зарплатные ведомости. Пусть хоть не много клубы подравняются.
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BRO_football
1732869749
И правильно делают. Пусть пересматривают контракты. Пусть меньше платят. Совсем уже клубы зажрались со своими огромными зарплатами легионерам!
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NewLife
1732870331
Алаев напускает туман, видимо, ему выгодно приглушить эту тему. Рыльце в пушку ?
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Лицом_на_клаве
1732880225
Срам не выдержит! )))
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