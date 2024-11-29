Спонсоры подняли вопрос о сокращении контрактов с клубами РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о реакции спонсоров на резонансное заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Во вторник Федорищев сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.

По данным источников РБК, власти Самарской области уже две недели проводят проверку матчей клуба на предмет коррупции.

РПЛ накануне выпустил заявление по итогам общего собрания клубов, где говорится: «считаем, что когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами».

– Какие тезисы говорил представитель Федорищева на заседании РПЛ?

– Там было больше декларативного, что мы за чистый спорт. Но мы и так были, есть и будем за него. Прежде чем присоединиться, мы должны понять все детали. А потом уже решим, кто и куда присоединяется.

Я не буду называть клубы, но есть фактический пример того, к чему привели все эти события. Некоторые клубы уже столкнулись с тем, что спонсоры стали говорить: «А не пересмотреть ли нам условия контракта?». Чем бы эта история ни закончилась, она уже ставит вопросы при обсуждении следующих спонсорских контрактов.

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