24 ноября на стадионе «Stadio Giuseppe Sinigaglia» пройдет матч 13-го тура Серии А между «Комо» и «Фиорентиной». Обе команды имеют свои задачи на этот сезон, и этот матч является важным как для борьбы за очки, так и для улучшения положения в таблице.

«Комо»

«Комо» занимает 15-е место в Серии А с 10 очками после 12 туров. Команда находится в сложной ситуации, не выигрывая в 6 последних матчах чемпионата. Проблемы в обороне становятся особенно заметными: «Комо» пропускает в каждом из 12 последних матчей. Лучший бомбардир команды – Патрик Кутроне, забивший 5 голов в 13 играх. Однако в последних 5 играх результативность «Комо» оставляет желать лучшего – команда забила лишь 3 гола.

Последние результаты «Комо» говорят о недостаточной стабильности как в защите, так и в атаке. Пропустив 9 голов за последние 5 игр, команда испытывает значительные трудности в обороне, а средний показатель забитых голов составляет всего 0.60 за игру, что не позволяет рассчитывать на уверенные победы.

Последние матчи «Комо»:

«Фиорентина»

«Фиорентина» находится на 3-м месте в таблице с 25 очками после 12 туров. Команда демонстрирует отличную форму, выиграв 6 последних матчей в Серии А. Лучший бомбардир команды – Мойзе Кин, забивший 11 голов в 14 играх, является ключевой фигурой в атаке «Фиорентины». В последних 5 матчах команда забила 11 голов, что подчеркивает силу их нападения.

Оборона также выглядит уверенно, несмотря на поражение от АПОЭЛ в Лиге Конференций. В среднем «Фиорентина» пропускает всего 0.80 гола за игру в последних 5 встречах Серии А. Этот показатель, в сочетании с атакующей мощью, делает команду одним из фаворитов на победу в этом матче.

Последние матчи «Фиорентины»:

Личные встречи

Последние личные встречи между «Комо» и «Фиорентиной» относятся к сезону 2003/2004, когда обе команды играли в Серии B. Тогда «Фиорентина» дважды обыграла «Комо» (2:0 и 1:0). Хотя эти данные достаточно старые, они все же подчеркивают тот факт, что «Фиорентина» традиционно выступает сильнее в матчах против «Комо».

Последние встречи:

«Комо» 0:2 «Фиорентина»

«Фиорентина» 1:0 «Комо»

Статистика

«Комо»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Серия без побед: 6 матчей подряд

Серия пропущенных голов: 13 матчей подряд

«Фиорентина»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия побед: 6 матчей подряд

Прогноз на матч «Комо» – «Фиорентина»

С учетом текущей формы команд, «Фиорентина» выглядит явным фаворитом в предстоящем матче. «Комо» испытывает трудности как в атаке, так и в обороне, в то время как «Фиорентина» демонстрирует отличную игру как в защите, так и в нападении. Основным фактором в пользу гостей является их высокая результативность и уверенная игра в обороне.

Ожидается, что «Фиорентина» сможет добиться победы в этом матче, забив несколько голов, в то время как «Комо» будет сложно найти пути к воротам соперника.

Рекомендации для ставок:

Победа «Фиорентины» – коэффициент 1.60

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

«Фиорентина» забьет первой – коэффициент 1.50

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится победа гостей с комфортным преимуществом. Рекомендация: 2:0 в пользу «Фиорентины» за 7.50.

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