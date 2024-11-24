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  • «Комо» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

«Комо» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

24 ноября 2024, 15:50
Комо
24.11.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 2
Завершен
Фиорентина
19' Я. Адли 68' М. Кен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ОП
10
Нико Пас
ЦП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
10
Патрик Кутроне
(К) ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
3
Лука Раньери
(К) ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
29
Ясин Адли
АП
18
Лукас Белтран
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Комо
25
Пепе Рейна
ВР
61
Alessio Chiesa
ЦЗ
13
Фелипе Джек
ЦЗ
57
William Feola
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
71
Federico Chinetti
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
10
Томмазо Рубино
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
3-3-1-1-2
25
Аудеро
18
Гольданига
13
Доссена
93
Барба
5
Морено
16
Энгельхардт
3
Сала
10
Пас
39
Фадера
10
Кутроне
7
Да Кунья
4-3-1-2
43
Де Хеа
20
Додо
8
Госенс
15
Комуццо
3
Раньери
32
Катальди
28
Колпани
8
Бове
29
Адли
9
Кен
18
Белтран
93
Барба
13
Джек
13
Джек
93
Барба
7
Да Кунья
23
Браунедер
23
Браунедер
7
Да Кунья
16
Энгельхардт
90
Верди
90
Верди
16
Энгельхардт
3
Сала
6
Йовине
6
Йовине
3
Сала
39
Фадера
11
Белотти
11
Белотти
39
Фадера
20
Додо
5
Понграчич
5
Понграчич
20
Додо
28
Колпани
28
Мартинес
28
Мартинес
28
Колпани
3
Раньери
33
Кайоде
33
Кайоде
3
Раньери
32
Катальди
23
Соттиль
23
Соттиль
32
Катальди
18
Белтран
93
Иконе
93
Иконе
18
Белтран
Остались в запасе
Комо
Фиорентина
25
Пепе Рейна
ВР
61
Alessio Chiesa
ЦЗ
57
William Feola
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
71
Federico Chinetti
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
10
Томмазо Рубино
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
61
Alessio Chiesa
ЦЗ
57
William Feola
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
71
Federico Chinetti
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
10
Томмазо Рубино
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Комо - Фиорентина
2
1
1
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
15
Офсайды
0
3
Количество передач
509
382
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
1.13
0.95

Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Фиорентины», 13-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Фиорентина»

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Комо
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