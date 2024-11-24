24.11.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Комо
Комо
3-3-1-1-2
25
Аудеро
18
Гольданига
13
Доссена
93
Барба
5
Морено
16
Энгельхардт
3
Сала
10
Пас
39
Фадера
10
Кутроне
7
Да Кунья
4-3-1-2
43
Де Хеа
20
Додо
8
Госенс
15
Комуццо
3
Раньери
32
Катальди
28
Колпани
8
Бове
29
Адли
9
Кен
18
Белтран
93
Барба
13
Джек
13
Джек
93
Барба
7
Да Кунья
23
Браунедер
23
Браунедер
7
Да Кунья
16
Энгельхардт
90
Верди
90
Верди
16
Энгельхардт
3
Сала
6
Йовине
6
Йовине
3
Сала
39
Фадера
11
Белотти
11
Белотти
39
Фадера
20
Додо
5
Понграчич
5
Понграчич
20
Додо
28
Колпани
28
Мартинес
28
Мартинес
28
Колпани
3
Раньери
33
Кайоде
33
Кайоде
3
Раньери
32
Катальди
23
Соттиль
23
Соттиль
32
Катальди
18
Белтран
93
Иконе
93
Иконе
18
Белтран
Остались в запасе
Комо
Фиорентина
25
Пепе Рейна
ВР
61
Alessio Chiesa
ЦЗ
57
William Feola
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
71
Federico Chinetti
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
10
Томмазо Рубино
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
61
Alessio Chiesa
ЦЗ
57
William Feola
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
71
Federico Chinetti
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
10
Томмазо Рубино
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Комо - Фиорентина
2
1
1
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
15
Офсайды
0
3
Количество передач
509
382
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
1.13
0.95
Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Фиорентины», 13-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Фиорентина»
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Источник: «Бомбардир»