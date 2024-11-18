Антирекорд Казахстана при Черчесове, открытый перелом игрока «Амкала», новый клуб Неймара и другие новости

«Аякс» меняет логотип – возвращается к эмблеме 1928 года

Смолов объявил вознаграждение за возвращение его украденных в Казани часов

Сборная России не взяла на матч с Сирией шестерых игроков

«Зенит» расширит сотрудничество с «Фенербахче»

Игрок «Амкала» получил открытый перелом ноги в матче с «Динамо»

Слуцкий согласился взять Мостового на стажировку в «Шэньхуа»

Неймар договорился о контракте с бывшим клубом

«Черноморец» во второй раз за сезон забил гол со своей половины поля

Сборная Казахстана установила антирекорд Лиги наций

На Евсеева совершено нападение: «Какой-то кошмар»