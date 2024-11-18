Антирекорд Казахстана при Черчесове, открытый перелом игрока «Амкала», новый клуб Неймара и другие новости

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Смолов объявил вознаграждение за возвращение его украденных в Казани часов
Сборная России не взяла на матч с Сирией шестерых игроков
«Зенит» расширит сотрудничество с «Фенербахче»
Игрок «Амкала» получил открытый перелом ноги в матче с «Динамо»
Слуцкий согласился взять Мостового на стажировку в «Шэньхуа»
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«Черноморец» во второй раз за сезон забил гол со своей половины поля
Сборная Казахстана установила антирекорд Лиги наций
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