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    Неймар договорился о контракте с бывшим клубом

    Нападающий Неймар договорился с «Сантосом» об условиях выступления за клуб, сообщил журналист Сесар Луис Мерло.

    Сейчас идет работа над расторжением контракта форварда с «Аль-Хилялем».

    О возвращении хотят объявить по завершении турнира бразильской Серии B. «Сантос», уже гарантировавший себе первое место в турнире, проведет последний матч 25 ноября.

    • 32-летний Неймар в октябре вернулся на поле после травмы, из-за которой пропустил год.
    • В этом сезоне он провел 2 матча.
    • «Сантос» – первый клуб в профессиональной карьере Неймара.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: страница Сесара Луиса Мерло в соцсети X

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    17.11.2024 20:08
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