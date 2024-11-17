Неймар договорился о контракте с бывшим клубом

Нападающий Неймар договорился с «Сантосом» об условиях выступления за клуб, сообщил журналист Сесар Луис Мерло.

Сейчас идет работа над расторжением контракта форварда с «Аль-Хилялем».

О возвращении хотят объявить по завершении турнира бразильской Серии B. «Сантос», уже гарантировавший себе первое место в турнире, проведет последний матч 25 ноября.

32-летний Неймар в октябре вернулся на поле после травмы, из-за которой пропустил год.

В этом сезоне он провел 2 матча.

«Сантос» – первый клуб в профессиональной карьере Неймара.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов