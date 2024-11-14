15 ноября на стадионе «Эстадио Дефенсорес дель Чако» в Асунсьоне сборная Парагвая примет Аргентину в рамках 11-го тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира. Аргентина занимает первую строчку в группе и стремится закрепить свое лидерство, в то время как Парагвай борется за выход в зону прямой квалификации.

Парагвай

Парагвай идет на шестом месте в турнирной таблице с 13 очками. Команда показывает стабильные результаты в обороне, пропуская всего 3 гола за последние пять матчей (в среднем 0.6 за игру). Их нападение, однако, не столь результативно – за последние пять матчей они забили лишь четыре гола, что указывает на проблемы с реализацией. Лучший бомбардир команды, Антонио Санабрия, забивший 3 гола в пяти играх, является ключевой фигурой в атаке, однако против такой обороны, как у Аргентины, ему может понадобиться больше поддержки от партнеров.

Последние матчи Парагвая:

Парагвай 2:1 Венесуэла

Эквадор 0:0 Парагвай

Парагвай 1:0 Бразилия

Уругвай 0:0 Парагвай

Коста-Рика 2:1 Парагвай

Аргентина

Аргентина лидирует в группе, набрав 22 очка за 10 матчей, и показывает лучшую результативность в турнире с 19 забитыми голами. Команда демонстрирует стабильную игру в обороне, пропустив всего 3 гола за последние пять встреч. В прошлом матче Аргентина разгромила Боливию со счетом 6:0, что говорит о еe мощной атаке и высокой концентрации. Лионель Месси, лучший бомбардир команды с 16 голами в 22 играх, снова станет ключевым игроком в атаке.

Последние матчи Аргентины:

Аргентина 6:0 Боливия

Венесуэла 1:1 Аргентина

Колумбия 2:1 Аргентина

Аргентина 3:0 Чили

Аргентина 1:0 Колумбия

Личные встречи

Аргентина имеет значительное преимущество в очных встречах: команда не проигрывает Парагваю в пяти последних матчах. В недавних играх результативность оставалась низкой, а победы Аргентины часто были минимальными, что говорит о сдержанной тактике с обеих сторон. В предыдущем матче в рамках этой квалификации Аргентина выиграла со счетом 1:0. Парагвай на своем поле традиционно показывает упорную игру против фаворитов, поэтому предстоящий матч может также стать непростым для гостей.

Статистика

Парагвай

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Парагвай не проигрывает в 4 последних матчах квалификации

Аргентина

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Аргентина не пропускает в 3 последних матчах против Парагвая

Прогноз на матч Парагвай – Аргентина

Аргентина выглядит фаворитом встречи благодаря своему атакующему потенциалу и надежной обороне. Парагвай, несмотря на крепкую защиту, вероятно, сосредоточится на удержании результата и сыграет осторожно. Аргентина имеет все шансы на победу, однако матч может пройти с небольшим количеством голов, учитывая дисциплинированную защиту Парагвая и их домашнюю мотивацию.

Рекомендации для ставок:

Победа Аргентины – коэффициент 1.70

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Оба тайма: тотал меньше 1.5 – коэффициент 2.10

Рекомендация: Победа Аргентины за коэффициент 1.70.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа Аргентины со счетом 1:0.

Рекомендация: 1:0 в пользу Аргентины за коэффициент 6.50.

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