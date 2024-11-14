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    • Прогноз на точный счет матча Парагвай – Аргентина, Квалификация ЧМ, 15 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Парагвай – Аргентина, Квалификация ЧМ, 15 ноября 2024 года

    15 ноября на стадионе «Эстадио Дефенсорес дель Чако» в Асунсьоне сборная Парагвая примет Аргентину в рамках 11-го тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира. Аргентина занимает первую строчку в группе и стремится закрепить свое лидерство, в то время как Парагвай борется за выход в зону прямой квалификации.

    Парагвай

    Парагвай идет на шестом месте в турнирной таблице с 13 очками. Команда показывает стабильные результаты в обороне, пропуская всего 3 гола за последние пять матчей (в среднем 0.6 за игру). Их нападение, однако, не столь результативно – за последние пять матчей они забили лишь четыре гола, что указывает на проблемы с реализацией. Лучший бомбардир команды, Антонио Санабрия, забивший 3 гола в пяти играх, является ключевой фигурой в атаке, однако против такой обороны, как у Аргентины, ему может понадобиться больше поддержки от партнеров.

    Последние матчи Парагвая:

    • Парагвай 2:1 Венесуэла
    • Эквадор 0:0 Парагвай
    • Парагвай 1:0 Бразилия
    • Уругвай 0:0 Парагвай
    • Коста-Рика 2:1 Парагвай

    Аргентина

    Аргентина лидирует в группе, набрав 22 очка за 10 матчей, и показывает лучшую результативность в турнире с 19 забитыми голами. Команда демонстрирует стабильную игру в обороне, пропустив всего 3 гола за последние пять встреч. В прошлом матче Аргентина разгромила Боливию со счетом 6:0, что говорит о еe мощной атаке и высокой концентрации. Лионель Месси, лучший бомбардир команды с 16 голами в 22 играх, снова станет ключевым игроком в атаке.

    Последние матчи Аргентины:

    • Аргентина 6:0 Боливия
    • Венесуэла 1:1 Аргентина
    • Колумбия 2:1 Аргентина
    • Аргентина 3:0 Чили
    • Аргентина 1:0 Колумбия

    Личные встречи

    Аргентина имеет значительное преимущество в очных встречах: команда не проигрывает Парагваю в пяти последних матчах. В недавних играх результативность оставалась низкой, а победы Аргентины часто были минимальными, что говорит о сдержанной тактике с обеих сторон. В предыдущем матче в рамках этой квалификации Аргентина выиграла со счетом 1:0. Парагвай на своем поле традиционно показывает упорную игру против фаворитов, поэтому предстоящий матч может также стать непростым для гостей.

    Статистика

    Парагвай

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Парагвай не проигрывает в 4 последних матчах квалификации

    Аргентина

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Аргентина не пропускает в 3 последних матчах против Парагвая

    Прогноз на матч Парагвай – Аргентина

    Аргентина выглядит фаворитом встречи благодаря своему атакующему потенциалу и надежной обороне. Парагвай, несмотря на крепкую защиту, вероятно, сосредоточится на удержании результата и сыграет осторожно. Аргентина имеет все шансы на победу, однако матч может пройти с небольшим количеством голов, учитывая дисциплинированную защиту Парагвая и их домашнюю мотивацию.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Аргентины – коэффициент 1.70
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Оба тайма: тотал меньше 1.5 – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Победа Аргентины за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа Аргентины со счетом 1:0.

    Рекомендация: 1:0 в пользу Аргентины за коэффициент 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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