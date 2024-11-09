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    • Прогноз на матч «Галатасарай» – «Самсунспор», Турция, Суперлига, 10 ноября 2024 года

    Прогноз на матч «Галатасарай» – «Самсунспор», Турция, Суперлига, 10 ноября 2024 года

    10 ноября на стадионе «Тюрк Телеком Стэдиум» пройдет встреча между лидером чемпионата «Галатасараем» и его основным соперником на данный момент, «Самсунспором». Ожидается напряженная борьба между командами, находящимися в отличной форме, и стремящимися к победе.

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» возглавляет турнирную таблицу с 28 очками, демонстрируя стабильную и результативную игру в атаке. На счету команды 13 забитых голов в последних пяти матчах, а Юнус Акгюн лидирует среди бомбардиров, забив 6 голов в 15 матчах. «Галатасарай» стабильно побеждает в последних играх Суперлиги и уже 11 матчей подряд отмечается забитыми мячами, что делает команду одной из самых опасных в атаке.

    Последние матчи «Галатасарая»:

    «Самсунспор»

    «Самсунспор» находится на втором месте с 25 очками и также демонстрирует отличные результаты, особенно в атаке, забивая 11 голов за последние пять матчей. Под руководством Карло Хольсе, лидера команды с 6 голами, «Самсунспор» не проигрывает уже семь матчей и стабильно забивает. Защита выглядит несколько менее устойчивой, но команда успешно компенсирует это сильной атакующей игрой.

    Последние матчи «Самсунспора»:

    Личные встречи

    «Галатасарай» традиционно имеет преимущество в очных встречах, побеждая в шести последних матчах против «Самсунспора». Последняя их встреча завершилась победой «Галатасарая» со счетом 2:0, и текущая форма клуба указывает на готовность к продолжению успешной серии.

    Последние встречи:

    • «Самсунспор» 0:2 «Галатасарай»
    • «Галатасарай» 4:2 «Самсунспор»
    • «Самсунспор» 2:4 «Галатасарай»

    Статистика

    «Галатасарай»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия побед в Суперлиге: 3 матча

    «Самсунспор»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия без поражений: 7 матчей

    Прогноз на матч «Галатасарай» – «Самсунспор»

    Ожидается напряженное противостояние, в котором «Галатасарай» имеет преимущество благодаря своей атаке и домашнему полю. Однако «Самсунспор» также покажет себя как конкурентоспособный соперник, способный забить. С учетом обеих атакующих линий, вполне вероятно, что обе команды отметятся забитыми мячами, но «Галатасарай» выглядит сильнее и ближе к победе.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Галатасарая» – коэффициент 1.55
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Галатасарая» за коэффициент 1.55.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа хозяев со счетом 3:1, учитывая их атакующую мощь и результаты последних встреч.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Галатасарая» за коэффициент 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2024 12:20
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