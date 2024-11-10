Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Галатасарай» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

«Галатасарай» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

10 ноября 2024, 14:50
Галатасарай
10.11.2024, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Самсунспор
3' В. Осимхен 55' В. Осимхен 85' М. Батшуайи
50' О. Нтчам (П) 90+3' Ю. Айт Беннассер (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
18
Зеки Явру
(К) ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
10
Оливье Нтчам
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Самсунспор
45
Halil Yeral
ВР
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
8
Сонер Айдогду
ЦП
27
Gaëtan Laura
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
2-1-2-3-2
16
Муслера
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
8
Сара
11
Акгюн
4
Якобс
53
Йилмаз
7
Салаи
45
Осимхен
10
Мертенс
3-1-1-4
1
Кочук
18
Явру
55
ван Дронгелен
16
Бола
15
Айт Беннассер
10
Нтчам
99
Муандилмаджи
11
Димата
19
Хольс
11
Килинк
4
Якобс
25
Нельссон
25
Нельссон
4
Якобс
11
Акгюн
15
Йелерт
15
Йелерт
11
Акгюн
53
Йилмаз
10
Кутлу
10
Кутлу
53
Йилмаз
45
Осимхен
22
Зиеш
22
Зиеш
45
Осимхен
10
Мертенс
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Мертенс
11
Димата
19
Шиндлер
19
Шиндлер
11
Димата
19
Хольс
8
Айдогду
8
Айдогду
19
Хольс
11
Килинк
27
27
11
Килинк
10
Нтчам
29
Тайт
29
Тайт
10
Нтчам
18
Явру
7
Муджа
7
Муджа
18
Явру
Остались в запасе
Галатасарай
Самсунспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
45
Halil Yeral
ВР
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
Остались в запасе
45
Halil Yeral
ВР
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Галатасарай - Самсунспор
3
4
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
13
Офсайды
1
3
Количество передач
390
275
Сейвы
3
4
Точность передач %
80
73
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.84
1.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Самсунспора», 12-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Самсунспор»

«Галатасарай» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Самсунспор Галатасарай
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+