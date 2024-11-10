10.11.2024, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 12 тур
Турция. Суперлига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
2-1-2-3-2
16
Муслера
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
8
Сара
11
Акгюн
4
Якобс
53
Йилмаз
7
Салаи
45
Осимхен
10
Мертенс
3-1-1-4
1
Кочук
18
Явру
55
ван Дронгелен
16
Бола
15
Айт Беннассер
10
Нтчам
99
Муандилмаджи
11
Димата
19
Хольс
11
Килинк
4
Якобс
25
Нельссон
25
Нельссон
4
Якобс
11
Акгюн
15
Йелерт
15
Йелерт
11
Акгюн
53
Йилмаз
10
Кутлу
10
Кутлу
53
Йилмаз
45
Осимхен
22
Зиеш
22
Зиеш
45
Осимхен
10
Мертенс
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Мертенс
11
Димата
19
Шиндлер
19
Шиндлер
11
Димата
19
Хольс
8
Айдогду
8
Айдогду
19
Хольс
11
Килинк
27
27
11
Килинк
10
Нтчам
29
Тайт
29
Тайт
10
Нтчам
18
Явру
7
Муджа
7
Муджа
18
Явру
Остались в запасе
Галатасарай
Самсунспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
45
Halil Yeral
ВР
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
Остались в запасе
45
Halil Yeral
ВР
22
Yunus Emre Çift
ЦЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Галатасарай - Самсунспор
3
4
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
13
Офсайды
1
3
Количество передач
390
275
Сейвы
3
4
Точность передач %
80
73
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.84
1.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Самсунспора», 12-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Самсунспор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»