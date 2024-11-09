10 ноября на стадионе «Бенито Вильямарин» «Бетис» примет «Сельту» в рамках 13-го тура Ла Лиги. Ожидается упорное противостояние двух команд, борющихся за стабильные позиции в таблице.
Бетис
«Бетис» в хорошем тонусе занимает 7-е место с 19 очками. Команда демонстрирует стабильность, не проигрывая в последних трeх играх Ла Лиги, а их серия без поражений составляет шесть матчей. На острие атак – Джовани Ло Чельсо, забивший 5 голов в 6 матчах, который остаeтся ключевой фигурой в нападении. За последние пять матчей «Бетис» забил 11 голов и пропустил 4, показывая высокую результативность. Игра на своeм поле добавляет уверенности, и подопечные Мануэля Пеллегрини наверняка нацелены на победу в этом матче.
Последние матчи «Бетиса»:
- «Бетис» 2:1 «Целе» (Лига Конференций)
- «Атлетик» 1:1 «Бетис»
- «Хевора» 1:6 «Бетис» (Кубок)
- «Бетис» 1:0 «Атлетико»
- «Бетис» 1:1 «Копенгаген» (Лига Конференций)
Сельта
«Сельта» идeт на 10-м месте с 16 очками, также демонстрируя неплохую форму, особенно в атаке. Последняя игра против «Хетафе» принесла «Сельте» победу (1:0), но в целом команда нестабильна: в последних пяти играх они пропустили 6 голов, забив 8. Яго Аспас остаeтся главной ударной силой команды, забив 4 мяча в 11 играх. «Сельта» также преуспела в Кубке, обыграв «Сан-Педро» 5:1, что укрепило их уверенность перед важной игрой в Ла Лиге.
Последние матчи «Сельты»:
- «Сельта» 1:0 «Хетафе»
- «Сан-Педро» 1:5 «Сельта» (Кубок)
- «Леганес» 3:0 «Сельта»
- «Сельта» 1:2 «Реал Мадрид»
- «Лас-Пальмас» 0:1 «Сельта»
Личные встречи
Исторически игры между «Бетисом» и «Сельтой» проходят напряжeнно и часто завершались в пользу «Сельты» в последние сезоны. В пяти последних встречах «Сельта» не проигрывает в большинстве матчей, и обе команды почти всегда забивают. На своeм поле «Бетис» имеет небольшое преимущество, но «Сельта» нередко создаeт проблемы обороне хозяев.
Последние встречи:
- «Бетис» 2:1 «Сельта»
- «Сельта» 2:1 «Бетис»
- «Бетис» 3:4 «Сельта»
- «Сельта» 1:0 «Бетис»
- «Бетис» 0:2 «Сельта»
Статистика
«Бетис»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия без поражений: 6 матчей
«Сельта»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия забитых голов в очных матчах: 4 подряд
Прогноз на матч «Бетис» – «Сельта»
Игра обещает быть результативной. «Бетис» показывает хорошие результаты дома и демонстрирует стабильность в атаке, в то время как «Сельта» также способна создавать опасные моменты и отвечает голами на свои шансы. Ожидается, что хозяева поля будут доминировать, но «Сельта» не останется без своих возможностей для взятия ворот.
Рекомендации для ставок:
- Победа Бетиса – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа Бетиса за коэффициент 2.20.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – минимальная победа хозяев с результатом 2:1.
Рекомендация: 2:1 в пользу Бетиса за 8.00.
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