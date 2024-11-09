10 ноября на стадионе «Бенито Вильямарин» «Бетис» примет «Сельту» в рамках 13-го тура Ла Лиги. Ожидается упорное противостояние двух команд, борющихся за стабильные позиции в таблице.

Бетис

«Бетис» в хорошем тонусе занимает 7-е место с 19 очками. Команда демонстрирует стабильность, не проигрывая в последних трeх играх Ла Лиги, а их серия без поражений составляет шесть матчей. На острие атак – Джовани Ло Чельсо, забивший 5 голов в 6 матчах, который остаeтся ключевой фигурой в нападении. За последние пять матчей «Бетис» забил 11 голов и пропустил 4, показывая высокую результативность. Игра на своeм поле добавляет уверенности, и подопечные Мануэля Пеллегрини наверняка нацелены на победу в этом матче.

Последние матчи «Бетиса»:

Сельта

«Сельта» идeт на 10-м месте с 16 очками, также демонстрируя неплохую форму, особенно в атаке. Последняя игра против «Хетафе» принесла «Сельте» победу (1:0), но в целом команда нестабильна: в последних пяти играх они пропустили 6 голов, забив 8. Яго Аспас остаeтся главной ударной силой команды, забив 4 мяча в 11 играх. «Сельта» также преуспела в Кубке, обыграв «Сан-Педро» 5:1, что укрепило их уверенность перед важной игрой в Ла Лиге.

Последние матчи «Сельты»:

Личные встречи

Исторически игры между «Бетисом» и «Сельтой» проходят напряжeнно и часто завершались в пользу «Сельты» в последние сезоны. В пяти последних встречах «Сельта» не проигрывает в большинстве матчей, и обе команды почти всегда забивают. На своeм поле «Бетис» имеет небольшое преимущество, но «Сельта» нередко создаeт проблемы обороне хозяев.

Последние встречи:

Статистика

«Бетис»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия без поражений: 6 матчей

«Сельта»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия забитых голов в очных матчах: 4 подряд

Прогноз на матч «Бетис» – «Сельта»

Игра обещает быть результативной. «Бетис» показывает хорошие результаты дома и демонстрирует стабильность в атаке, в то время как «Сельта» также способна создавать опасные моменты и отвечает голами на свои шансы. Ожидается, что хозяева поля будут доминировать, но «Сельта» не останется без своих возможностей для взятия ворот.

Рекомендации для ставок:

Победа Бетиса – коэффициент 2.20

– коэффициент 2.20 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

– коэффициент 1.75 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа Бетиса за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – минимальная победа хозяев с результатом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу Бетиса за 8.00.

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