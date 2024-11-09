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    • Прогноз на точный счет матча «Бетис» – «Сельта», Ла Лига, 10 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Бетис» – «Сельта», Ла Лига, 10 ноября 2024 года

    10 ноября на стадионе «Бенито Вильямарин» «Бетис» примет «Сельту» в рамках 13-го тура Ла Лиги. Ожидается упорное противостояние двух команд, борющихся за стабильные позиции в таблице.

    Бетис

    «Бетис» в хорошем тонусе занимает 7-е место с 19 очками. Команда демонстрирует стабильность, не проигрывая в последних трeх играх Ла Лиги, а их серия без поражений составляет шесть матчей. На острие атак – Джовани Ло Чельсо, забивший 5 голов в 6 матчах, который остаeтся ключевой фигурой в нападении. За последние пять матчей «Бетис» забил 11 голов и пропустил 4, показывая высокую результативность. Игра на своeм поле добавляет уверенности, и подопечные Мануэля Пеллегрини наверняка нацелены на победу в этом матче.

    Последние матчи «Бетиса»:

    Сельта

    «Сельта» идeт на 10-м месте с 16 очками, также демонстрируя неплохую форму, особенно в атаке. Последняя игра против «Хетафе» принесла «Сельте» победу (1:0), но в целом команда нестабильна: в последних пяти играх они пропустили 6 голов, забив 8. Яго Аспас остаeтся главной ударной силой команды, забив 4 мяча в 11 играх. «Сельта» также преуспела в Кубке, обыграв «Сан-Педро» 5:1, что укрепило их уверенность перед важной игрой в Ла Лиге.

    Последние матчи «Сельты»:

    Личные встречи

    Исторически игры между «Бетисом» и «Сельтой» проходят напряжeнно и часто завершались в пользу «Сельты» в последние сезоны. В пяти последних встречах «Сельта» не проигрывает в большинстве матчей, и обе команды почти всегда забивают. На своeм поле «Бетис» имеет небольшое преимущество, но «Сельта» нередко создаeт проблемы обороне хозяев.

    Последние встречи:

    • «Бетис» 2:1 «Сельта»
    • «Сельта» 2:1 «Бетис»
    • «Бетис» 3:4 «Сельта»
    • «Сельта» 1:0 «Бетис»
    • «Бетис» 0:2 «Сельта»

    Статистика

    «Бетис»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия без поражений: 6 матчей

    «Сельта»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия забитых голов в очных матчах: 4 подряд

    Прогноз на матч «Бетис» – «Сельта»

    Игра обещает быть результативной. «Бетис» показывает хорошие результаты дома и демонстрирует стабильность в атаке, в то время как «Сельта» также способна создавать опасные моменты и отвечает голами на свои шансы. Ожидается, что хозяева поля будут доминировать, но «Сельта» не останется без своих возможностей для взятия ворот.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Бетиса – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа Бетиса за коэффициент 2.20.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – минимальная победа хозяев с результатом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу Бетиса за 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2024 11:02
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