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  • «Бетис» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

«Бетис» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

10 ноября 2024, 14:50
Бетис
10.11.2024, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 13 тур
2 : 2
Завершен
Сельта
40' В. Роке 90+5' М. Бартра
13' Х. Родригес 82' А. Дувикас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Серджи Альтимира
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
8
Пабло Форнальс
(К) АП
14
Икер Лосада
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Михайло Ристич
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
5
Уго Сотело
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Бетис
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
21
Матео Флорес
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Хуанми
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
23
Уго Альварес
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
4-2-2-2
1
Силва
15
Перро
3
Льоренте
4
Натан
20
Сабали
5
Альтимира
5
Кардозо
10
Эз Абде
8
Форнальс
9
Роке
14
Лосада
3-2-2-1-2
13
Гуаита
3
Алонсо
15
Старфельт
30
Мингеса
20
Родригес
23
Ристич
5
Сотело
8
Бельтран
19
Бамба
7
Иглесиас
10
Аспас
3
Льоренте
5
Бартра
5
Бартра
3
Льоренте
5
Кардозо
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
5
Кардозо
8
Форнальс
7
Хуанми
7
Хуанми
8
Форнальс
10
Эз Абде
6
Авила
6
Авила
10
Эз Абде
14
Лосада
94
Бакамбу
94
Бакамбу
14
Лосада
5
Сотело
22
Манкильо
22
Манкильо
5
Сотело
30
Мингеса
23
Альварес
23
Альварес
30
Мингеса
10
Аспас
19
Сведберг
19
Сведберг
10
Аспас
23
Ристич
6
Мориба
6
Мориба
23
Ристич
7
Иглесиас
9
Дувикас
9
Дувикас
7
Иглесиас
Остались в запасе
Бетис
Сельта
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Дамиан Родригес
АП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
10
Франко Серви
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Дамиан Родригес
АП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
10
Франко Серви
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Бетис - Сельта
3
Всего ударов по воротам
19
3
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
0
Нарушения
12
8
Офсайды
1
4
Количество передач
565
448
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
7
0
xG (ожидаемые голы)
1.38
1.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Сельты», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис»«Сельта»

«Бетис» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Бетис
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