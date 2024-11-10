10.11.2024, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 13 тур
Испания. Примера, 13 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
4-2-2-2
1
Силва
15
Перро
3
Льоренте
4
Натан
20
Сабали
5
Альтимира
5
Кардозо
10
Эз Абде
8
Форнальс
9
Роке
14
Лосада
3-2-2-1-2
13
Гуаита
3
Алонсо
15
Старфельт
30
Мингеса
20
Родригес
23
Ристич
5
Сотело
8
Бельтран
19
Бамба
7
Иглесиас
10
Аспас
3
Льоренте
5
Бартра
5
Бартра
3
Льоренте
5
Кардозо
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
5
Кардозо
8
Форнальс
7
Хуанми
7
Хуанми
8
Форнальс
10
Эз Абде
6
Авила
6
Авила
10
Эз Абде
14
Лосада
94
Бакамбу
94
Бакамбу
14
Лосада
5
Сотело
22
Манкильо
22
Манкильо
5
Сотело
30
Мингеса
23
Альварес
23
Альварес
30
Мингеса
10
Аспас
19
Сведберг
19
Сведберг
10
Аспас
23
Ристич
6
Мориба
6
Мориба
23
Ристич
7
Иглесиас
9
Дувикас
9
Дувикас
7
Иглесиас
Остались в запасе
Бетис
Сельта
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Дамиан Родригес
АП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
10
Франко Серви
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
11
Ассане Диао
ЛВ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Дамиан Родригес
АП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
10
Франко Серви
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Бетис - Сельта
3
Всего ударов по воротам
19
3
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
0
Нарушения
12
8
Офсайды
1
4
Количество передач
565
448
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
7
0
xG (ожидаемые голы)
1.38
1.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Сельты», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»