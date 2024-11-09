Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Конфликт Мбаппе с Дешамом, Моуринью хочет в АПЛ, у Глушакова родился сын и другие новости

    Конфликт Мбаппе с Дешамом, Моуринью хочет в АПЛ, у Глушакова родился сын и другие новости

    Клаудиньо отказался выйти на замену в игре с махачкалинским «Динамо» – есть другая версия произошедшего

    Глушаков стал отцом в четвертый раз – у него родился первый сын

    Мостовой ответил, готов ли он войти в тренерский штаб «Динамо» после стажировки

    36-летний Левандовски определился с будущим в «Барселоне»

    Промес забил третий гол за «Дубай Юнайтед»

    В «Зените» подтвердили, что звали Кузяева обратно – Далер отказался

    Моуринью выбрал команду для возвращения в АПЛ

    France Football раскрыл, на сколько баллов Родри опередил Винисиуса в голосовании за обладателя «Золотого мяча»

    Мбаппе не хочет играть за сборную Франции из-за Дешама

    Стала известна неустойка Черчесова в случае увольнения из сборной Казахстана

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2024 01:25
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 