Конфликт Мбаппе с Дешамом, Моуринью хочет в АПЛ, у Глушакова родился сын и другие новости

Клаудиньо отказался выйти на замену в игре с махачкалинским «Динамо» – есть другая версия произошедшего
Глушаков стал отцом в четвертый раз – у него родился первый сын
Мостовой ответил, готов ли он войти в тренерский штаб «Динамо» после стажировки
36-летний Левандовски определился с будущим в «Барселоне»
Промес забил третий гол за «Дубай Юнайтед»
В «Зените» подтвердили, что звали Кузяева обратно – Далер отказался
Моуринью выбрал команду для возвращения в АПЛ
France Football раскрыл, на сколько баллов Родри опередил Винисиуса в голосовании за обладателя «Золотого мяча»
Мбаппе не хочет играть за сборную Франции из-за Дешама
Стала известна неустойка Черчесова в случае увольнения из сборной Казахстана
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов