36-летний Левандовски определился с будущим в «Барселоне»

Стало известно, останется ли нападающий Роберт Левандовски в «Барселоне» после завершения текущего сезона.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года, в нем есть опция продления еще на 12 месяцев.

Обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества.

36-летний поляк счастлив в «Барсе» и готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы подольше играть за каталонскую команду.

Левандовски в 2022 году купили у «Баварии» за 45 млн евро.

С тех пор форвард забил 78 голов и сделал 19 ассистов в 111 матчах.

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