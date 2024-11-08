Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Колос» – «Кривбасс», Премьер-лига, 9 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Колос» – «Кривбасс», Премьер-лига, 9 ноября 2024 года

    9 ноября на стадионе «Колос Ковалевка» команда «Колос» принимает «Кривбасс» в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги. Учитывая текущую форму обеих команд, этот матч обещает быть напряженным и тактически выверенным.

    «Колос»

    «Колос» занимает 12-е место с 12 очками после 12 туров. Команда показывает довольно сдержанную результативность: за последние пять игр они забили всего 2 гола и пропустили 2. Несмотря на невысокую результативность, «Колос» демонстрирует стабильную оборону, пропуская в среднем 0.4 гола за матч. Лидером команды по голам является Андрей Цуриков, забивший 2 мяча в 12 матчах. В последних играх «Колос» показывает выносливость, сумев минимально обыграть «Ворсклу» (1:0) и сыграть вничью с «Полесьем» (1:1).

    Последние матчи «Колоса»:

    «Кривбасс»

    «Кривбасс» занимает 6-е место с 18 очками после 11 туров. Команда на хорошем ходу и не проигрывает в трех последних матчах, стабильно забивая в каждой из последних шести игр. Несмотря на это, оборона «Кривбасса» не отличается надежностью, так как за последние пять игр команда пропустила 8 голов. Лидером атаки является Максим Задерака, который забил 3 гола в 8 матчах. Недавние матчи включают ничью с «Рухом» (1:1) и победу над «ЛНЗ» (3:1).

    Последние матчи «Кривбасса»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах «Кривбасс» доминировал над «Колосом», выиграв три матча подряд. Причем в этих матчах «Кривбасс» не пропустил ни одного гола, что указывает на их успешную тактику против «Колоса». Это психологическое преимущество может сыграть важную роль в предстоящей встрече, учитывая текущее состояние команд.

    Последние встречи:

    • «Кривбасс» 1:0 «Колос»
    • «Колос» 0:3 «Кривбасс»
    • «Кривбасс» 1:0 «Колос»
    • «Колос» 1:0 «Кривбасс»

    Статистика

    «Колос»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 2
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
    • Серия без поражений: 4 матча

    «Кривбасс»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия забитых голов: 6 матчей подряд

    Прогноз на матч «Колос» – «Кривбасс»

    Ожидается, что «Кривбасс», учитывая более высокую результативность и психологическое преимущество в последних очных встречах, будет более активен в атаке. «Колос» делает упор на оборону и будет стараться сдержать соперника, однако нестабильная оборона «Кривбасса» может дать шансы для контратак. В целом, матч, скорее всего, пройдет в напряженной борьбе с минимальным количеством голов. Преимущество на стороне «Кривбасса» благодаря их результативности и успешному опыту игр с «Колосом».

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Кривбасса» – коэффициент 2.10
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Кривбасса» за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа гостей.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Кривбасса» за 6.50.

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Новости по теме
    «Колос» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2024 11:51
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 