9 ноября на стадионе «Колос Ковалевка» команда «Колос» принимает «Кривбасс» в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги. Учитывая текущую форму обеих команд, этот матч обещает быть напряженным и тактически выверенным.
«Колос»
«Колос» занимает 12-е место с 12 очками после 12 туров. Команда показывает довольно сдержанную результативность: за последние пять игр они забили всего 2 гола и пропустили 2. Несмотря на невысокую результативность, «Колос» демонстрирует стабильную оборону, пропуская в среднем 0.4 гола за матч. Лидером команды по голам является Андрей Цуриков, забивший 2 мяча в 12 матчах. В последних играх «Колос» показывает выносливость, сумев минимально обыграть «Ворсклу» (1:0) и сыграть вничью с «Полесьем» (1:1).
Последние матчи «Колоса»:
- «Ворскла» 0:1 «Колос»
- «Полесье» 1:1 «Колос»
- «Колос» 0:1 «Шахтер»
- «Колос» 0:0 «Левый берег»
- «Рух» 0:0 «Колос»
«Кривбасс»
«Кривбасс» занимает 6-е место с 18 очками после 11 туров. Команда на хорошем ходу и не проигрывает в трех последних матчах, стабильно забивая в каждой из последних шести игр. Несмотря на это, оборона «Кривбасса» не отличается надежностью, так как за последние пять игр команда пропустила 8 голов. Лидером атаки является Максим Задерака, который забил 3 гола в 8 матчах. Недавние матчи включают ничью с «Рухом» (1:1) и победу над «ЛНЗ» (3:1).
Последние матчи «Кривбасса»:
- «Кривбасс» 1:1 «Рух»
- «Полесье» 2:1 «Кривбасс» (Кубок)
- «Кривбасс» 3:1 «ЛНЗ»
- «Заря» 0:1 «Кривбасс»
- «Александрия» 4:2 «Кривбасс»
Личные встречи
В последних очных встречах «Кривбасс» доминировал над «Колосом», выиграв три матча подряд. Причем в этих матчах «Кривбасс» не пропустил ни одного гола, что указывает на их успешную тактику против «Колоса». Это психологическое преимущество может сыграть важную роль в предстоящей встрече, учитывая текущее состояние команд.
Последние встречи:
- «Кривбасс» 1:0 «Колос»
- «Колос» 0:3 «Кривбасс»
- «Кривбасс» 1:0 «Колос»
- «Колос» 1:0 «Кривбасс»
Статистика
«Колос»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 0.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 2
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
- Серия без поражений: 4 матча
«Кривбасс»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Серия забитых голов: 6 матчей подряд
Прогноз на матч «Колос» – «Кривбасс»
Ожидается, что «Кривбасс», учитывая более высокую результативность и психологическое преимущество в последних очных встречах, будет более активен в атаке. «Колос» делает упор на оборону и будет стараться сдержать соперника, однако нестабильная оборона «Кривбасса» может дать шансы для контратак. В целом, матч, скорее всего, пройдет в напряженной борьбе с минимальным количеством голов. Преимущество на стороне «Кривбасса» благодаря их результативности и успешному опыту игр с «Колосом».
Рекомендации для ставок:
- Победа «Кривбасса» – коэффициент 2.10
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Кривбасса» за коэффициент 2.10.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа гостей.
Рекомендация: 1:0 в пользу «Кривбасса» за 6.50.
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