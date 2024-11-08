9 ноября на стадионе «Колос Ковалевка» команда «Колос» принимает «Кривбасс» в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги. Учитывая текущую форму обеих команд, этот матч обещает быть напряженным и тактически выверенным.

«Колос»

«Колос» занимает 12-е место с 12 очками после 12 туров. Команда показывает довольно сдержанную результативность: за последние пять игр они забили всего 2 гола и пропустили 2. Несмотря на невысокую результативность, «Колос» демонстрирует стабильную оборону, пропуская в среднем 0.4 гола за матч. Лидером команды по голам является Андрей Цуриков, забивший 2 мяча в 12 матчах. В последних играх «Колос» показывает выносливость, сумев минимально обыграть «Ворсклу» (1:0) и сыграть вничью с «Полесьем» (1:1).

Последние матчи «Колоса»:

«Кривбасс»

«Кривбасс» занимает 6-е место с 18 очками после 11 туров. Команда на хорошем ходу и не проигрывает в трех последних матчах, стабильно забивая в каждой из последних шести игр. Несмотря на это, оборона «Кривбасса» не отличается надежностью, так как за последние пять игр команда пропустила 8 голов. Лидером атаки является Максим Задерака, который забил 3 гола в 8 матчах. Недавние матчи включают ничью с «Рухом» (1:1) и победу над «ЛНЗ» (3:1).

Последние матчи «Кривбасса»:

Личные встречи

В последних очных встречах «Кривбасс» доминировал над «Колосом», выиграв три матча подряд. Причем в этих матчах «Кривбасс» не пропустил ни одного гола, что указывает на их успешную тактику против «Колоса». Это психологическое преимущество может сыграть важную роль в предстоящей встрече, учитывая текущее состояние команд.

Последние встречи:

«Кривбасс» 1:0 «Колос»

«Колос» 0:3 «Кривбасс»

«Кривбасс» 1:0 «Колос»

«Колос» 1:0 «Кривбасс»

Статистика

«Колос»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 2

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Серия без поражений: 4 матча

«Кривбасс»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия забитых голов: 6 матчей подряд

Прогноз на матч «Колос» – «Кривбасс»

Ожидается, что «Кривбасс», учитывая более высокую результативность и психологическое преимущество в последних очных встречах, будет более активен в атаке. «Колос» делает упор на оборону и будет стараться сдержать соперника, однако нестабильная оборона «Кривбасса» может дать шансы для контратак. В целом, матч, скорее всего, пройдет в напряженной борьбе с минимальным количеством голов. Преимущество на стороне «Кривбасса» благодаря их результативности и успешному опыту игр с «Колосом».

Рекомендации для ставок:

Победа «Кривбасса» – коэффициент 2.10

– коэффициент 2.10 Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

– коэффициент 1.85 Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Кривбасса» за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа гостей.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Кривбасса» за 6.50.

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