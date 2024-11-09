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  • «Колос» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

«Колос» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

9 ноября 2024, 17:50
Колос
09.11.2024, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Кривбасс
64' Д. Боливар
47' Е. Твердохлеб
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
19
D. Carioca
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
25
Бандейра
ПЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
8
Джихад Бизимана
ОП
23
Хрвое Илич
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Колос
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
59
Ilya Kaplunov
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
97
Жан-Морель По
ПВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
3-1-3-1-2
31
Пахолюк
3
Козик
16
Красники
4
Бондаренко
7
Демченко
9
Цуриков
75
Третьяков
10
Ореховский
10
Велетень
9
Боливар
19
3-1-1-3-2
30
Клищук
25
Бандейра
14
Драмбаев
17
Кузик
8
Бизимана
23
Илич
20
Задерака
8
Аморосо
7
Микитишин
7
Соса
77
Понедельник
10
Велетень
7
Алефиренко
7
Алефиренко
10
Велетень
19
17
Салабай
17
Салабай
19
9
Боливар
21
Безбородько
21
Безбородько
9
Боливар
20
Задерака
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
20
Задерака
7
Микитишин
7
Кожушко
7
Кожушко
7
Микитишин
Остались в запасе
Колос
Кривбасс
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
59
Ilya Kaplunov
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
97
Жан-Морель По
ПВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
59
Ilya Kaplunov
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
97
Жан-Морель По
ПВ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Колос - Кривбасс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Кривбасса», 13-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос»«Кривбасс»

«Колос» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кривбасс Колос
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