09.11.2024, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Украина. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Колос
Колос
3-1-3-1-2
31
Пахолюк
3
Козик
16
Красники
4
Бондаренко
7
Демченко
9
Цуриков
75
Третьяков
10
Ореховский
10
Велетень
9
Боливар
19
3-1-1-3-2
30
Клищук
25
Бандейра
14
Драмбаев
17
Кузик
8
Бизимана
23
Илич
20
Задерака
8
Аморосо
7
Микитишин
7
Соса
77
Понедельник
10
Велетень
7
Алефиренко
7
Алефиренко
10
Велетень
19
17
Салабай
17
Салабай
19
9
Боливар
21
Безбородько
21
Безбородько
9
Боливар
20
Задерака
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
20
Задерака
7
Микитишин
7
Кожушко
7
Кожушко
7
Микитишин
Остались в запасе
Колос
Кривбасс
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
59
Ilya Kaplunov
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
97
Жан-Морель По
ПВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
59
Ilya Kaplunov
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
21
Александр Каменский
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
97
Жан-Морель По
ПВ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Колос - Кривбасс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Кривбасса», 13-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»