9 ноября на стадионе «Молинью» «Вулверхэмптон» примет «Саутгемптон» в рамках 11-го тура Премьер-лиги. Обе команды находятся в сложной ситуации в нижней части таблицы и жаждут очков, что обещает напряженное противостояние.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» занимает последнее, 20-е место с 3 очками и никак не может найти свой ритм. Команда не выигрывает уже в 13 матчах подряд, хотя стабильно забивает в последних играх. В атаке выделяется Матеус Кунья, забивший 4 гола в 11 играх. Однако проблема команды кроется в обороне, так как «Вулверхэмптон» пропускает в каждом из последних 22 матчей, что сильно усложняет им борьбу за результат.

Последние матчи «Вулверхэмптона»:

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» также находится в зоне вылета на 19-м месте с 4 очками. Команда выдала неожиданную победу над «Эвертоном» в предыдущем туре (1:0), что немного подняло их настрой. Кэмерон Арчер, лучший бомбардир «Саутгемптона» с 4 голами, вновь готов вести атаку своей команды. В последних матчах оборона «Саутгемптона» также допускает ошибки, пропустив 9 голов за пять игр, что может привести к еще одной напряженной игре с высокой вероятностью голов.

Последние матчи «Саутгемптона»:

Личные встречи

В последних встречах между этими командами «Вулверхэмптон» имеет значительное преимущество, выиграв пять из последних шести матчей против «Саутгемптона». Этот психологический аспект может сыграть на руку хозяевам, особенно учитывая их желание вернуться к победам.

Последние встречи:

Статистика

«Вулверхэмптон»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.60

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 13

Серия матчей с пропущенными голами: 22 матча подряд

«Саутгемптон»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Серия матчей с пропущенными голами в выездных играх: 3 матча подряд

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Саутгемптон»

Скорее всего, матч будет насыщен моментами и голами с обеих сторон, так как обе команды часто пропускают и находятся в поиске своих оборонительных слабостей. У «Вулверхэмптона» есть историческое преимущество, что может помочь им показать более уверенную игру. Однако «Саутгемптон» также сможет навязать свою борьбу, что увеличивает вероятность ничейного исхода.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Ничья – коэффициент 3.30

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.70.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится ничья.

Рекомендация: 2:2 за 9.00.

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