9 ноября на стадионе «Молинью» «Вулверхэмптон» примет «Саутгемптон» в рамках 11-го тура Премьер-лиги. Обе команды находятся в сложной ситуации в нижней части таблицы и жаждут очков, что обещает напряженное противостояние.
«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» занимает последнее, 20-е место с 3 очками и никак не может найти свой ритм. Команда не выигрывает уже в 13 матчах подряд, хотя стабильно забивает в последних играх. В атаке выделяется Матеус Кунья, забивший 4 гола в 11 играх. Однако проблема команды кроется в обороне, так как «Вулверхэмптон» пропускает в каждом из последних 22 матчей, что сильно усложняет им борьбу за результат.
Последние матчи «Вулверхэмптона»:
- «Вулверхэмптон» 2:2 «Кристал Пэлас»
- «Брайтон» 2:2 «Вулверхэмптон»
- «Вулверхэмптон» 1:2 «Манчестер Сити»
- «Брентфорд» 5:3 «Вулверхэмптон»
- «Вулверхэмптон» 1:2 «Ливерпуль»
«Саутгемптон»
«Саутгемптон» также находится в зоне вылета на 19-м месте с 4 очками. Команда выдала неожиданную победу над «Эвертоном» в предыдущем туре (1:0), что немного подняло их настрой. Кэмерон Арчер, лучший бомбардир «Саутгемптона» с 4 голами, вновь готов вести атаку своей команды. В последних матчах оборона «Саутгемптона» также допускает ошибки, пропустив 9 голов за пять игр, что может привести к еще одной напряженной игре с высокой вероятностью голов.
Последние матчи «Саутгемптона»:
- «Саутгемптон» 1:0 «Эвертон»
- «Саутгемптон» 3:2 «Сток Сити» (Кубок)
- «Манчестер Сити» 1:0 «Саутгемптон»
- «Саутгемптон» 2:3 «Лестер»
- «Арсенал» 3:1 «Саутгемптон»
Личные встречи
В последних встречах между этими командами «Вулверхэмптон» имеет значительное преимущество, выиграв пять из последних шести матчей против «Саутгемптона». Этот психологический аспект может сыграть на руку хозяевам, особенно учитывая их желание вернуться к победам.
Последние встречи:
- «Саутгемптон» 1:2 «Вулверхэмптон»
- «Вулверхэмптон» 1:0 «Саутгемптон»
- «Вулверхэмптон» 3:1 «Саутгемптон»
Статистика
«Вулверхэмптон»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 13
- Серия матчей с пропущенными голами: 22 матча подряд
«Саутгемптон»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Серия матчей с пропущенными голами в выездных играх: 3 матча подряд
Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Саутгемптон»
Скорее всего, матч будет насыщен моментами и голами с обеих сторон, так как обе команды часто пропускают и находятся в поиске своих оборонительных слабостей. У «Вулверхэмптона» есть историческое преимущество, что может помочь им показать более уверенную игру. Однако «Саутгемптон» также сможет навязать свою борьбу, что увеличивает вероятность ничейного исхода.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Ничья – коэффициент 3.30
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.70.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится ничья.
Рекомендация: 2:2 за 9.00.
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