В субботу, 9 ноября, в 18-м туре российской Первой лиги сыграют КАМАЗ и «Сокол». Игра состоится в Набережных Челнах, начало – в 17:00 (мск).

КАМАЗ

Команда Ильдара Ахметзянова находится на 14-м месте в Первой лиге, набрав 19 очков. КАМАЗ добыл 5 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей – 14:13.

Последние результаты КАМАЗа в Первой лиге:

«Сокол»

«Сокол» набрал 19 очков и занимает 13-е место в таблице. Подопечные Алексея Баги добыли 4 победы, 7 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 9:18.

Предыдущие результаты «Сокола» в Первой лиге:

Очные встречи в Первой лиге

27.07.24 «Сокол» – КАМАЗ – 1:0;

25.05.24 КАМАЗ – «Сокол» – 1:2;

09.09.23 «Сокол» – КАМАЗ – 1:1;

16.03.16 «Сокол» – КАМАЗ – 0:0;

23.08.15 КАМАЗ – «Сокол» – 3:0.

Прогноз на матч КАМАЗ – «Сокол»

Соседи по турнирной таблице редко демонстрируют яркую игру и выдают результативные матчи в этом сезоне. Ожидаем вязкой борьбы с минимальным количеством опасных моментов. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.47.

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