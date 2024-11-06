7 ноября на «ПреЗеро-Арене» в Германии «Хоффенхайм» примет «Лион» в рамках 4-го тура Лиги Европы. Обе команды нуждаются в очках, чтобы улучшить свои позиции в группе, поэтому матч обещает быть интересным и результативным.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» занимает 18-е место в турнире с 4 очками, полученными в трех матчах. В последнем матче они уступили «Порту» со счетом 0:2. Лучший бомбардир команды – Мариус Бюльтер, у него 5 голов в 13 матчах. Однако результативность команды в последних пяти играх оставляет желать лучшего: только 5 забитых голов и 6 пропущенных. В последних матчах Лиги Европы «Хоффенхайм» часто пропускает, что может стать слабым местом в предстоящем матче.

Последние матчи «Хоффенхайма»:

«Лион»

«Лион» после трех туров имеет 6 очков и занимает 10-е место. В своем последнем матче Лиги Европы они уступили «Бешикташу» со счетом 0:1. Лучший бомбардир команды – Малик Фофана, который забил 5 голов в 13 матчах. Несмотря на неудачу в Лиге Европы, команда показывает хорошие результаты в Лиге 1 и стабильно забивает: 9 голов в последних пяти играх. Их защита также демонстрирует надежность, пропуская в среднем 0.8 гола за игру в последних встречах. «Лион» играет уверенно, особенно когда ведет игру от обороны, что может оказаться полезным против атакующего стиля «Хоффенхайма».

Последние матчи «Лиона»:

Личные встречи

Команды встречались в Лиге чемпионов в 2018 году, и обе игры завершились результативной ничьей (3:3 и 2:2). Эти матчи указывают на равенство сил и склонность обеих команд к открытой игре с обменом голами.

Статистика

«Хоффенхайм»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

«Лион»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия матчей с забитыми голами: 8 из 10 последних игр

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Лион»

Учитывая атакующие возможности обеих команд и слабые места в защите, можно ожидать результативную игру с обменом голами. «Лион» выглядит немного сильнее в обороне, но «Хоффенхайм», играя дома, будет пытаться активно идти вперед, чтобы набрать важные очки. Преимущество в этом матче может оказаться у гостей, учитывая их стабильные результаты и высокую эффективность в атаке.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Победа «Лиона» – коэффициент 2.40

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный итог – победа «Лиона» со счетом 2:1, учитывая их уверенность в атаке и немного лучшую форму в обороне.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Лиона» за коэффициент 9.00

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