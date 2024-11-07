07.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы, 4 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3-2-2-1-2
1
Бауманн
3
Чавес
25
Акпогума
15
Жандре
18
Сташ
27
Гриллич
22
Прасс
7
Тохумджу
34
Бишоф
27
Крамарич
9
Мерстедт
4-3-1-2
40
Дескамп
26
Кумбеди
15
Чалета-Цар
17
Омари
16
Абнер
22
Мата
6
Тессманн
8
Какере
10
Бенрахма
99
Орбан
9
Микаутадзе
22
Прасс
3
Кадержабек
3
Кадержабек
22
Прасс
27
Крамарич
30
Бюлтер
30
Бюлтер
27
Крамарич
9
Мерстедт
9
Табакович
9
Табакович
9
Мерстедт
34
Бишоф
10
Гложек
10
Гложек
34
Бишоф
8
Какере
8
Толиссо
8
Толиссо
8
Какере
9
Микаутадзе
10
Шерки
10
Шерки
9
Микаутадзе
26
Кумбеди
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
26
Кумбеди
10
Бенрахма
39
Фофана
39
Фофана
10
Бенрахма
99
Орбан
91
Ляказетт
91
Ляказетт
99
Орбан
Остались в запасе
Хоффенхайм
Лион
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
20
Лукас Перри
ВР
25
Джастин Бенги
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
25
Джастин Бенги
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Хоффенхайм - Лион
2
1
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
8
Нарушения
13
12
Офсайды
4
0
Количество передач
360
489
Сейвы
1
8
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.63
0.99
Смотреть прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» против «Лиона», 4-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хоффенхайм» – «Лион»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»