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  • «Хоффенхайм» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

«Хоффенхайм» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

7 ноября 2024, 21:50
Хоффенхайм
07.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
2 : 2
Завершен
Лион
47' В. Жандре 90+6' У. Тохумджу
66' Абнер 90+4' А. Ляказетт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К) ВР
3
Артур Чавес
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
18
Антон Сташ
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
7
Умут Тохумджу
ЦП
34
Том Бишоф
АП
9
Макс Мерстедт
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Максанс Какере
(К) ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
9
Харис Табакович
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Лион
20
Лукас Перри
ВР
25
Джастин Бенги
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Малик Фофана
ПВ
9
Enzo Molebe
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Бауманн
3
Чавес
25
Акпогума
15
Жандре
18
Сташ
27
Гриллич
22
Прасс
7
Тохумджу
34
Бишоф
27
Крамарич
9
Мерстедт
4-3-1-2
40
Дескамп
26
Кумбеди
15
Чалета-Цар
17
Омари
16
Абнер
22
Мата
6
Тессманн
8
Какере
10
Бенрахма
99
Орбан
9
Микаутадзе
22
Прасс
3
Кадержабек
3
Кадержабек
22
Прасс
27
Крамарич
30
Бюлтер
30
Бюлтер
27
Крамарич
9
Мерстедт
9
Табакович
9
Табакович
9
Мерстедт
34
Бишоф
10
Гложек
10
Гложек
34
Бишоф
8
Какере
8
Толиссо
8
Толиссо
8
Какере
9
Микаутадзе
10
Шерки
10
Шерки
9
Микаутадзе
26
Кумбеди
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
26
Кумбеди
10
Бенрахма
39
Фофана
39
Фофана
10
Бенрахма
99
Орбан
91
Ляказетт
91
Ляказетт
99
Орбан
Остались в запасе
Хоффенхайм
Лион
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
20
Лукас Перри
ВР
25
Джастин Бенги
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
25
Джастин Бенги
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
9
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Хоффенхайм - Лион
2
1
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
8
Нарушения
13
12
Офсайды
4
0
Количество передач
360
489
Сейвы
1
8
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.63
0.99

Смотреть прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» против «Лиона», 4-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хоффенхайм»«Лион»

«Хоффенхайм» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лион Хоффенхайм
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