7 ноября на стадионе «Аспмюра» норвежский «Буде-Глимт» примет азербайджанский «Карабах» в рамках 4-го тура Лиги Европы. Обе команды находятся на разных этапах своих турнирных путей: «Буде-Глимт» набрал 7 очков и уверенно идет в группе, в то время как «Карабах» все еще не заработал очков и стремится улучшить свою позицию.
«Буде-Глимт»
«Буде-Глимт» показывает уверенные результаты в Лиге Европы, не проигрывая в трех матчах подряд. После победы над «Брагой» (2:1) команда укрепила свои позиции в группе. Основной атакующий игрок – Каспер Хег, забивший 11 голов в 24 матчах, представляет серьезную угрозу для соперников. Однако, несмотря на успехи в атаке, команда демонстрирует нестабильность в защите: в последних пяти матчах «Буде-Глимт» пропустил 7 голов, что подчеркивает их уязвимость.
Последние матчи «Буде-Глимт»:
- «Мольде» 3:3 «Буде-Глимт»
- «Буде-Глимт» 2:3 «Русенборг»
- «Брага» 1:2 «Буде-Глимт» (Лига Европы)
- «Тромсе» 0:0 «Буде-Глимт»
- «Юнион» 0:0 «Буде-Глимт» (Лига Европы)
«Карабах»
Ситуация «Карабаха» в Лиге Европы сложная: команда проиграла все три матча, в том числе разгром от «Аякса» (0:3) в прошлом туре. При этом в национальном чемпионате «Карабах» показывает хорошие результаты, забив 9 голов в последних пяти матчах. Лучший бомбардир – Леандру Андраде, который забил 4 гола в 14 играх, однако уровень оппозиции в Лиге Европы значительно выше. «Карабах» пропускает в трех матчах Лиги Европы подряд, что говорит о проблемах в обороне на международной арене.
Последние матчи «Карабаха»:
- «Туран» 0:0 «Карабах»
- «Карабах» 3:0 «Шамахы»
- «Карабах» 0:3 «Аякс» (Лига Европы)
- «Кяпяз» 0:5 «Карабах»
- «Сумгаит» 0:1 «Карабах»
Личные встречи
Эти команды ранее не встречались на международной арене, что добавляет интриги в предстоящий матч. Отсутствие истории личных встреч делает результат менее предсказуемым, так как командам придется адаптироваться к стилю и тактике друг друга в ходе матча.
Статистика
«Буде-Глимт»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Серия без поражений в Лиге Европы: 3 матча
«Карабах»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.60 (в национальном чемпионате)
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
- Серия поражений в Лиге Европы: 3 матча
Прогноз на матч «Буде-Глимт» – «Карабах»
«Буде-Глимт» выглядит фаворитом на своем поле, благодаря хорошей атаке и стабильным результатам в Лиге Европы. Хотя команда показывает слабую защиту, особенно в последних матчах, их высокая результативность и поддержка домашних трибун могут сыграть решающую роль. «Карабах», напротив, находится в сложной позиции в Лиге Европы и показывает менее уверенную игру на международной арене, хотя в национальном чемпионате выступает успешно.
Ожидается, что «Буде-Глимт» сможет добиться победы, но с учетом обеих атакующих линий можно ожидать, что «Карабах» также создаст моменты у ворот хозяев.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Буде-Глимт» – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Буде-Глимт» за коэффициент 1.75
Прогноз на точный счет
Ожидаемый результат – победа «Буде-Глимт» со счетом 2:1, исходя из текущей формы обеих команд и их слабостей в защите.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Буде-Глимт» за коэффициент 8.00
С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!