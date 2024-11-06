7 ноября на стадионе «Аспмюра» норвежский «Буде-Глимт» примет азербайджанский «Карабах» в рамках 4-го тура Лиги Европы. Обе команды находятся на разных этапах своих турнирных путей: «Буде-Глимт» набрал 7 очков и уверенно идет в группе, в то время как «Карабах» все еще не заработал очков и стремится улучшить свою позицию.

«Буде-Глимт»

«Буде-Глимт» показывает уверенные результаты в Лиге Европы, не проигрывая в трех матчах подряд. После победы над «Брагой» (2:1) команда укрепила свои позиции в группе. Основной атакующий игрок – Каспер Хег, забивший 11 голов в 24 матчах, представляет серьезную угрозу для соперников. Однако, несмотря на успехи в атаке, команда демонстрирует нестабильность в защите: в последних пяти матчах «Буде-Глимт» пропустил 7 голов, что подчеркивает их уязвимость.

Последние матчи «Буде-Глимт»:

«Карабах»

Ситуация «Карабаха» в Лиге Европы сложная: команда проиграла все три матча, в том числе разгром от «Аякса» (0:3) в прошлом туре. При этом в национальном чемпионате «Карабах» показывает хорошие результаты, забив 9 голов в последних пяти матчах. Лучший бомбардир – Леандру Андраде, который забил 4 гола в 14 играх, однако уровень оппозиции в Лиге Европы значительно выше. «Карабах» пропускает в трех матчах Лиги Европы подряд, что говорит о проблемах в обороне на международной арене.

Последние матчи «Карабаха»:

Личные встречи

Эти команды ранее не встречались на международной арене, что добавляет интриги в предстоящий матч. Отсутствие истории личных встреч делает результат менее предсказуемым, так как командам придется адаптироваться к стилю и тактике друг друга в ходе матча.

Статистика

«Буде-Глимт»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия без поражений в Лиге Европы: 3 матча

«Карабах»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.60 (в национальном чемпионате)

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Серия поражений в Лиге Европы: 3 матча

Прогноз на матч «Буде-Глимт» – «Карабах»

«Буде-Глимт» выглядит фаворитом на своем поле, благодаря хорошей атаке и стабильным результатам в Лиге Европы. Хотя команда показывает слабую защиту, особенно в последних матчах, их высокая результативность и поддержка домашних трибун могут сыграть решающую роль. «Карабах», напротив, находится в сложной позиции в Лиге Европы и показывает менее уверенную игру на международной арене, хотя в национальном чемпионате выступает успешно.

Ожидается, что «Буде-Глимт» сможет добиться победы, но с учетом обеих атакующих линий можно ожидать, что «Карабах» также создаст моменты у ворот хозяев.

Рекомендации для ставок:

Победа «Буде-Глимт» – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Буде-Глимт» за коэффициент 1.75

Прогноз на точный счет

Ожидаемый результат – победа «Буде-Глимт» со счетом 2:1, исходя из текущей формы обеих команд и их слабостей в защите.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Буде-Глимт» за коэффициент 8.00

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