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  • «Буде-Глимт» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

«Буде-Глимт» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

7 ноября 2024, 19:35
Буде-Глимт
07.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
1 : 2
Завершен
Карабах
41' П. Берг
22' Т. Байрамов 69' Р. Алмейда
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
(К) ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Карабах
81
Кевин Медина
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
(К) ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
21
Алексей Кащук
ПВ
23
Жуниньо
ПВ
7
Турал Байрамов
ЦФ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
7
Эммануэль Аддаи
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Буде-Глимт
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Карабах
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
8
Яссин Бензия
АП
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
3-1-3-3
12
Хайкин
15
Бьоркан
2
Нильсен
4
Бьортуфт
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
14
Салтнес
10
Хеуге
94
Миккельсен
11
Зинкернагель
3-2-2-4
81
Медина
15
Гусейнов
30
Гусейнов
8
Янкович
10
Зубир
23
Жуниньо
21
Кащук
7
Аддаи
66
Андраде
77
Кочальски
7
Байрамов
20
Сьоволд
5
Вембангомо
5
Вембангомо
20
Сьоволд
26
Эвьен
19
Фет
19
Фет
26
Эвьен
11
Зинкернагель
11
Цугель
11
Цугель
11
Зинкернагель
94
Миккельсен
25
Мяяття
25
Мяяття
94
Миккельсен
14
Салтнес
9
Хельмерсен
9
Хельмерсен
14
Салтнес
7
Байрамов
23
Вешович
23
Вешович
7
Байрамов
30
Гусейнов
1
Силва
1
Силва
30
Гусейнов
21
Кащук
11
Андраде
11
Андраде
21
Кащук
Остались в запасе
Буде-Глимт
Карабах
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
10
Сондре Серли
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
10
Сондре Серли
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Остались в запасе
12
Sadiq Mammadzada
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Буде-Глимт - Карабах
1
2
Всего ударов по воротам
23
10
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
11
10
Офсайды
6
1
Количество передач
468
391
Сейвы
4
5
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
23
4
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
2
0.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» против «Карабаха», 4-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт»«Карабах»

«Буде-Глимт» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы
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