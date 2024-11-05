6 ноября на стадионе «МХП-Арена» состоится матч Лиги чемпионов, в котором «Штутгарт» принимает «Аталанту». Обе команды идут уверенно в турнире, и матч обещает быть напряженным с тактической борьбой.
«Штутгарт»
«Штутгарт» находится на 18-м месте в группе с 4 очками. Команда проявляет стойкость, набрав форму и показывая результативные матчи: в каждом из трех последних матчей Лиги чемпионов «Штутгарт» обязательно забивает. Лидер атак, Дениз Ундав, с 7 голами в 15 матчах, задает высокий темп игре, и его поддержка важна для команды. Однако проблемы с обороной остаются, так как «Штутгарт» пропустил 6 голов в последних 5 играх. Дома «Штутгарт» будет стремиться к реваншу за прошлые неудачи.
Последние матчи «Штутгарта»:
- «Байер» 0:0 «Штутгарт»
- «Штутгарт» 2:1 «Кайзерслаутерн»
- «Штутгарт» 2:1 «Хольштайн Киль»
- «Ювентус» 0:1 «Штутгарт»
- «Бавария» 4:0 «Штутгарт»
«Аталанта»
«Аталанта» идет 17-й в группе с 5 очками, демонстрируя феноменальную защиту: команда не пропускает в трех последних матчах Лиги чемпионов. При этом, атакующий потенциал команды под управлением Матео Ретеги на высоте: 11 голов в 15 играх. В последних 5 играх «Аталанта» забила 13 голов, что подтверждает их статус одной из самых результативных команд. В выездных матчах команда также держит высокий темп и готова воспользоваться возможными ошибками соперника.
Последние матчи «Аталанты»:
- «Наполи» 0:3 «Аталанта»
- «Аталанта» 2:0 «Монца»
- «Аталанта» 6:1 «Верона»
- «Аталанта» 0:0 «Селтик»
- «Венеция» 0:2 «Аталанта»
Личные встречи
Команды ранее не встречались в официальных матчах, что добавляет интриги. Ожидается тактическая борьба, и обе команды постараются выявить слабые стороны друг друга.
Статистика
«Штутгарт»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия забитых голов: 3 матча подряд
«Аталанта»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 13
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 1
- Серия без поражений: 5 матчей
Прогноз на матч «Штутгарт» – «Аталанта»
Учитывая текущую форму команд, «Аталанта» выглядит более уверенно в атаке и защите, что дает ей преимущество. «Штутгарт» может использовать преимущество домашнего поля, однако «Аталанта» имеет больше шансов на победу благодаря высокой результативности и стабильной защите.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Аталанты» – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – коэффициент 1.80
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00
Рекомендация: Победа «Аталанты» за коэффициент 2.00.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа «Аталанты».
Рекомендация: 1:0 в пользу «Аталанты» за коэффициент 6.50.
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