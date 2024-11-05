6 ноября на стадионе «МХП-Арена» состоится матч Лиги чемпионов, в котором «Штутгарт» принимает «Аталанту». Обе команды идут уверенно в турнире, и матч обещает быть напряженным с тактической борьбой.

«Штутгарт» находится на 18-м месте в группе с 4 очками. Команда проявляет стойкость, набрав форму и показывая результативные матчи: в каждом из трех последних матчей Лиги чемпионов «Штутгарт» обязательно забивает. Лидер атак, Дениз Ундав, с 7 голами в 15 матчах, задает высокий темп игре, и его поддержка важна для команды. Однако проблемы с обороной остаются, так как «Штутгарт» пропустил 6 голов в последних 5 играх. Дома «Штутгарт» будет стремиться к реваншу за прошлые неудачи.

Последние матчи «Штутгарта»:

«Аталанта»

«Аталанта» идет 17-й в группе с 5 очками, демонстрируя феноменальную защиту: команда не пропускает в трех последних матчах Лиги чемпионов. При этом, атакующий потенциал команды под управлением Матео Ретеги на высоте: 11 голов в 15 играх. В последних 5 играх «Аталанта» забила 13 голов, что подтверждает их статус одной из самых результативных команд. В выездных матчах команда также держит высокий темп и готова воспользоваться возможными ошибками соперника.

Последние матчи «Аталанты»:

Личные встречи

Команды ранее не встречались в официальных матчах, что добавляет интриги. Ожидается тактическая борьба, и обе команды постараются выявить слабые стороны друг друга.

Статистика

«Штутгарт»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия забитых голов: 3 матча подряд

«Аталанта»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.20

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 1

Серия без поражений: 5 матчей

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Аталанта»

Учитывая текущую форму команд, «Аталанта» выглядит более уверенно в атаке и защите, что дает ей преимущество. «Штутгарт» может использовать преимущество домашнего поля, однако «Аталанта» имеет больше шансов на победу благодаря высокой результативности и стабильной защите.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аталанты» – коэффициент 2.00

Обе команды забьют – коэффициент 1.80

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Аталанты» за коэффициент 2.00.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа «Аталанты».

Рекомендация: 1:0 в пользу «Аталанты» за коэффициент 6.50.

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