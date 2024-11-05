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    • Прогноз на точный счет матча «Штутгарт» – «Аталанта», Лига чемпионов, 6 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Штутгарт» – «Аталанта», Лига чемпионов, 6 ноября 2024 года

    6 ноября на стадионе «МХП-Арена» состоится матч Лиги чемпионов, в котором «Штутгарт» принимает «Аталанту». Обе команды идут уверенно в турнире, и матч обещает быть напряженным с тактической борьбой.

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» находится на 18-м месте в группе с 4 очками. Команда проявляет стойкость, набрав форму и показывая результативные матчи: в каждом из трех последних матчей Лиги чемпионов «Штутгарт» обязательно забивает. Лидер атак, Дениз Ундав, с 7 голами в 15 матчах, задает высокий темп игре, и его поддержка важна для команды. Однако проблемы с обороной остаются, так как «Штутгарт» пропустил 6 голов в последних 5 играх. Дома «Штутгарт» будет стремиться к реваншу за прошлые неудачи.

    Последние матчи «Штутгарта»:

    «Аталанта»

    «Аталанта» идет 17-й в группе с 5 очками, демонстрируя феноменальную защиту: команда не пропускает в трех последних матчах Лиги чемпионов. При этом, атакующий потенциал команды под управлением Матео Ретеги на высоте: 11 голов в 15 играх. В последних 5 играх «Аталанта» забила 13 голов, что подтверждает их статус одной из самых результативных команд. В выездных матчах команда также держит высокий темп и готова воспользоваться возможными ошибками соперника.

    Последние матчи «Аталанты»:

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались в официальных матчах, что добавляет интриги. Ожидается тактическая борьба, и обе команды постараются выявить слабые стороны друг друга.

    Статистика

    «Штутгарт»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия забитых голов: 3 матча подряд

    «Аталанта»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 0.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 1
    • Серия без поражений: 5 матчей

    Прогноз на матч «Штутгарт» – «Аталанта»

    Учитывая текущую форму команд, «Аталанта» выглядит более уверенно в атаке и защите, что дает ей преимущество. «Штутгарт» может использовать преимущество домашнего поля, однако «Аталанта» имеет больше шансов на победу благодаря высокой результативности и стабильной защите.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Аталанты» – коэффициент 2.00
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.80
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа «Аталанты» за коэффициент 2.00.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа «Аталанты».

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Аталанты» за коэффициент 6.50.

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    «Штутгарт» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2024 10:17
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