06.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
3-3-1-1-2
1
Нюбель
91
Чейз
24
Руо
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
4
Вагноман
20
Мийо
10
Фюрих
26
Ундав
19
Туре
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
16
Белланова
19
Джимсити
4
Хин
77
Дзаппакоста
15
де Рон
23
Колашинац
13
Эдерсон
8
Пашалич
32
Ретеги
11
Лукман
10
Фюрих
24
Хабот
24
Хабот
10
Фюрих
91
Чейз
15
Штенцель
15
Штенцель
91
Чейз
16
Каразор
32
Ридер
32
Ридер
16
Каразор
19
Туре
43
43
19
Туре
26
Ундав
9
Демирович
9
Демирович
26
Ундав
16
Белланова
13
Руджери
13
Руджери
16
Белланова
23
Колашинац
31
Коссуну
31
Коссуну
23
Колашинац
11
Лукман
4
Брешианини
4
Брешианини
11
Лукман
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
32
Ретеги
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
32
Ретеги
Остались в запасе
Штутгарт
Аталанта
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Штутгарт - Аталанта
2
3
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
17
Офсайды
1
3
Количество передач
551
447
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.92
1.98
Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Аталанты», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»