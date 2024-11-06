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  • «Штутгарт» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

«Штутгарт» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

6 ноября 2024, 21:50
Штутгарт
06.11.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 4 тур
0 : 2
Завершен
Аталанта
51' А. Лукман 88' Н. Дзаньоло
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
43
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimiento Malanga
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
10
Лазар Самарджич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
3-3-1-1-2
1
Нюбель
91
Чейз
24
Руо
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
4
Вагноман
20
Мийо
10
Фюрих
26
Ундав
19
Туре
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
16
Белланова
19
Джимсити
4
Хин
77
Дзаппакоста
15
де Рон
23
Колашинац
13
Эдерсон
8
Пашалич
32
Ретеги
11
Лукман
10
Фюрих
24
Хабот
24
Хабот
10
Фюрих
91
Чейз
15
Штенцель
15
Штенцель
91
Чейз
16
Каразор
32
Ридер
32
Ридер
16
Каразор
19
Туре
43
43
19
Туре
26
Ундав
9
Демирович
9
Демирович
26
Ундав
16
Белланова
13
Руджери
13
Руджери
16
Белланова
23
Колашинац
31
Коссуну
31
Коссуну
23
Колашинац
11
Лукман
4
Брешианини
4
Брешианини
11
Лукман
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
32
Ретеги
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
32
Ретеги
Остались в запасе
Штутгарт
Аталанта
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
41
Деннис Сеймен
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Штутгарт - Аталанта
2
3
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
17
Офсайды
1
3
Количество передач
551
447
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.92
1.98

Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Аталанты», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Аталанта»

«Штутгарт» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Аталанта Штутгарт
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