5 ноября на Национальном стадионе состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов, где «Слован» встретится с «Динамо». Оба клуба нуждаются в очках для улучшения своих позиций в группе и продолжения борьбы за выход в плей-офф.
«Слован»
«Слован» занимает последнее место в группе с 0 очками после трeх туров. Команда переживает непростые времена в Лиге чемпионов, проиграв все три предыдущих матча и пропустив во всех из них. Несмотря на неудачи, команда демонстрирует способность к результативной игре: в последних пяти матчах во всех турнирах «Слован» забил 9 голов, пропуская при этом в среднем 1.00 гола за игру. Лучший бомбардир команды, Тигран Барсегян, отличается стабильностью, имея на своeм счету 10 голов в 15 матчах.
Последние матчи «Слована»:
- «Подбрезова» 1:3 «Слован»
- «Скалица» 2:3 «Слован»
- «Spisska Nova Ves» 0:2 «Слован» (Кубок)
- «Жирона» 2:0 «Слован» (Лига чемпионов)
- «Спартак Трнава» 0:1 «Слован»
«Динамо»
«Динамо» находится в лучшей ситуации, набрав 4 очка и занимая 22-е место после трeх туров. Команда в последних матчах показывает атакующую игру: в последних пяти встречах «Динамо» забило 11 голов (в среднем 2.20 за игру). Лучший бомбардир команды, Сандро Куленович, также имеет 10 голов в 15 матчах и будет ключевой фигурой в нападении. Команда обязательно забивает в последних 10 матчах, что подчeркивает их стабильную форму в атаке.
Последние матчи «Динамо»:
- «Шибеник» 0:4 «Динамо»
- «Динамо» 2:4 «Осиек»
- «Ред Булл» 0:2 «Динамо» (Лига чемпионов)
- «Истра 1961» 2:2 «Динамо»
- «Вараждин» 0:1 «Динамо»
Личные встречи
Последние очные встречи команд были давно и носили скорее исторический характер. Единственная официальная встреча, имевшая место в Лиге Европы в 2000 году, закончилась крупной победой «Динамо» 3:0 и ничьей 1:1 в ответном матче. В товарищеском матче 2017 года команды сыграли 2:2, что показывает их сравнительно равные шансы на поле.
Статистика
«Слован»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Серия побед: 3 матча подряд во всех турнирах
«Динамо»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия голов в последних 10 матчах
Прогноз на матч «Слован» – «Динамо»
С учeтом текущей формы и статистики, «Динамо» выглядит фаворитом встречи, особенно благодаря их атакующему потенциалу. Однако «Слован» дома может навязать борьбу, и с учeтом их недавних побед в местных турнирах, вероятно, сможет отметиться голом.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Динамо» – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Динамо» за коэффициент 8.50.
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