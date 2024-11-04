5 ноября на Национальном стадионе состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов, где «Слован» встретится с «Динамо». Оба клуба нуждаются в очках для улучшения своих позиций в группе и продолжения борьбы за выход в плей-офф.

«Слован»

«Слован» занимает последнее место в группе с 0 очками после трeх туров. Команда переживает непростые времена в Лиге чемпионов, проиграв все три предыдущих матча и пропустив во всех из них. Несмотря на неудачи, команда демонстрирует способность к результативной игре: в последних пяти матчах во всех турнирах «Слован» забил 9 голов, пропуская при этом в среднем 1.00 гола за игру. Лучший бомбардир команды, Тигран Барсегян, отличается стабильностью, имея на своeм счету 10 голов в 15 матчах.

Последние матчи «Слована»:

«Динамо»

«Динамо» находится в лучшей ситуации, набрав 4 очка и занимая 22-е место после трeх туров. Команда в последних матчах показывает атакующую игру: в последних пяти встречах «Динамо» забило 11 голов (в среднем 2.20 за игру). Лучший бомбардир команды, Сандро Куленович, также имеет 10 голов в 15 матчах и будет ключевой фигурой в нападении. Команда обязательно забивает в последних 10 матчах, что подчeркивает их стабильную форму в атаке.

Последние матчи «Динамо»:

Личные встречи

Последние очные встречи команд были давно и носили скорее исторический характер. Единственная официальная встреча, имевшая место в Лиге Европы в 2000 году, закончилась крупной победой «Динамо» 3:0 и ничьей 1:1 в ответном матче. В товарищеском матче 2017 года команды сыграли 2:2, что показывает их сравнительно равные шансы на поле.

Статистика

«Слован»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия побед: 3 матча подряд во всех турнирах

«Динамо»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия голов в последних 10 матчах

Прогноз на матч «Слован» – «Динамо»

С учeтом текущей формы и статистики, «Динамо» выглядит фаворитом встречи, особенно благодаря их атакующему потенциалу. Однако «Слован» дома может навязать борьбу, и с учeтом их недавних побед в местных турнирах, вероятно, сможет отметиться голом.

Рекомендации для ставок:

Победа «Динамо» – коэффициент 2.00

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Динамо» за коэффициент 8.50.

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