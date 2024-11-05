05.11.2024, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Слован
Слован
3-5-1-1
71
Такац
4
Кашия
4
Вут
28
Блэкмен
12
Байрич
77
Игнатенко
88
Саввидис
11
Барсегян
10
Марчелли
10
Толич
13
Стрелец
4-1-2-1-2
1
Загорац
33
Ристовски
28
Теофил-Катерин
16
Торренте
26
Огивара
8
Сучич
27
Мишич
20
Батурина
77
Шпикич
7
Пьяца
17
Куленович
4
Кашия
27
Войтко
27
Войтко
4
Кашия
13
Стрелец
20
Мустафич
20
Мустафич
13
Стрелец
11
Барсегян
8
Гайдош
8
Гайдош
11
Барсегян
88
Саввидис
21
Мак
21
Мак
88
Саввидис
10
Марчелли
93
Мецоко
93
Мецоко
10
Марчелли
77
Шпикич
6
Бернауэр
6
Бернауэр
77
Шпикич
26
Огивара
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
26
Огивара
20
Батурина
45
Адеми
45
Адеми
20
Батурина
8
Сучич
80
Качавенда
80
Качавенда
8
Сучич
7
Пьяца
11
Ходжа
11
Ходжа
7
Пьяца
Остались в запасе
Слован
Динамо Загреб
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
5
Мартин Мишович
ЦФ
23
Элвис Айзек
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
44
Иван Филипович
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
10
Лука Стойкович
ЛВ
9
Бруно Петкович
ЦФ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
5
Мартин Мишович
ЦФ
23
Элвис Айзек
ЦФ
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
10
Лука Стойкович
ЛВ
9
Бруно Петкович
ЦФ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Слован - Динамо Загреб
2
2
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
3
Нарушения
6
13
Офсайды
0
1
Количество передач
499
337
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.71
1.55
Смотреть прямую трансляцию матча «Слован» против «Динамо», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слован» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»