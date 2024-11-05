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Смотреть прямую трансляцию матча «Слован» против «Динамо», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слован» – «Динамо»