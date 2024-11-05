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  • «Слован» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024

«Слован» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024

5 ноября 2024, 19:35
Слован
05.11.2024, вторник, 20:45
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 4
Завершен
Динамо Загреб
5' Д. Стрелец
10' Д. Шпикич 30' П. Сучич 54' С. Куленович 72' С. Куленович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
71
Доминик Такац
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
10
Нино Марчелли
ЦП
12
Кенан Байрич
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
10
Марко Толич
(К) АП
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Динамо Загреб
1
Даниэль Загорац
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
(К) ПЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
20
Ален Мустафич
ЦП
8
Артур Гайдош
ЦП
5
Мартин Мишович
ЦФ
23
Элвис Айзек
ЦФ
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
10
Лука Стойкович
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
45
Ариян Адеми
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
3-5-1-1
71
Такац
4
Кашия
4
Вут
28
Блэкмен
12
Байрич
77
Игнатенко
88
Саввидис
11
Барсегян
10
Марчелли
10
Толич
13
Стрелец
4-1-2-1-2
1
Загорац
33
Ристовски
28
Теофил-Катерин
16
Торренте
26
Огивара
8
Сучич
27
Мишич
20
Батурина
77
Шпикич
7
Пьяца
17
Куленович
4
Кашия
27
Войтко
27
Войтко
4
Кашия
13
Стрелец
20
Мустафич
20
Мустафич
13
Стрелец
11
Барсегян
8
Гайдош
8
Гайдош
11
Барсегян
88
Саввидис
21
Мак
21
Мак
88
Саввидис
10
Марчелли
93
Мецоко
93
Мецоко
10
Марчелли
77
Шпикич
6
Бернауэр
6
Бернауэр
77
Шпикич
26
Огивара
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
26
Огивара
20
Батурина
45
Адеми
45
Адеми
20
Батурина
8
Сучич
80
Качавенда
80
Качавенда
8
Сучич
7
Пьяца
11
Ходжа
11
Ходжа
7
Пьяца
Остались в запасе
Слован
Динамо Загреб
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
5
Мартин Мишович
ЦФ
23
Элвис Айзек
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
44
Иван Филипович
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
10
Лука Стойкович
ЛВ
9
Бруно Петкович
ЦФ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
5
Мартин Мишович
ЦФ
23
Элвис Айзек
ЦФ
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
10
Лука Стойкович
ЛВ
9
Бруно Петкович
ЦФ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Слован - Динамо Загреб
2
2
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
3
Нарушения
6
13
Офсайды
0
1
Количество передач
499
337
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.71
1.55

Смотреть прямую трансляцию матча «Слован» против «Динамо», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слован» – «Динамо»

«Слован» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Динамо Загреб Слован
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