4 ноября на стадионе «Эннио Тардини» «Парма» принимает «Дженоа» в рамках 11-го тура итальянской Серии А. Обе команды остро нуждаются в очках, чтобы выйти из кризисного состояния и улучшить своe положение в таблице.

«Парма»

«Парма» занимает 13-е место с 9 очками после 10 туров. Команда показывает упорную игру, завершая вничью последние четыре встречи. Анж-Йоан Бонни, лучший бомбардир команды с 3 голами, остаeтся ключевым игроком атаки. Несмотря на стабильное забитие в последних трeх матчах, «Парма» также демонстрирует слабую защиту, пропуская в последних трeх играх. Среднее количество забитых голов за последние пять матчей составляет 1.20, а пропущенных – 1.40.

Последние матчи «Пармы»:

«Дженоа»

«Дженоа» занимает 20-е место с 6 очками и находится в ещe более сложном положении, не выигрывая на протяжении последних 8 матчей. Андреа Пинамонти с 4 голами в активе остаeтся ведущим игроком атаки, но общий уровень команды оставляет желать лучшего, особенно в защите: 14 пропущенных голов за последние пять матчей.

Последние матчи «Дженоа»:

Личные встречи

«Парма» имеет некоторое преимущество в очных встречах, выиграв 8 из 10 последних матчей с «Дженоа». Последние игры показывают, что матчи часто бывают результативными и напряжeнными.

Последние встречи:

Статистика

«Парма»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

«Дженоа»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.80

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 14

Прогноз на матч «Парма» – «Дженоа»

Обе команды стремятся к очкам, чтобы улучшить положение в таблице, но «Парма» выглядит более уверенно, особенно на своeм поле. Слабая защита «Дженоа» может стать ключевым фактором, который позволит хозяевам использовать свои моменты. Ожидается, что игра будет упорной, но «Парма» способна одержать победу с минимальным перевесом.

Рекомендации для ставок:

Победа «Пармы» – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Пармы» за коэффициент 8.00.

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