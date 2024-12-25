Камоцци рассказал, как в Италии относятся к русским

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал заявление Александра Дюкова о снятии санкций с российского футбола. Президент РФС ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

«Надеюсь, что Федерация футбола Италии не будет выступать против возвращения России на международную арену. К слову, в Италии люди не против России. Для нас Россия – наш друг», – сказал Камоцци.