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    Камоцци рассказал, как в Италии относятся к русским

    Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал заявление Александра Дюкова о снятии санкций с российского футбола. Президент РФС ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

    «Надеюсь, что Федерация футбола Италии не будет выступать против возвращения России на международную арену. К слову, в Италии люди не против России. Для нас Россия – наш друг», – сказал Камоцци.

    • Отстранение России длится с февраля 2022 года.
    • Сборная уже пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и два розыгрыша Лиги наций.

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    Источник: «РБ Спорт»

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