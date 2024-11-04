04.11.2024, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 11 тур
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Парма
Парма
4-2-1-2-1
1
Сузуки
14
Валери
15
Дель Прато
40
Балог
26
Кулибали
16
Кейта
19
Сом
80
Бернабе
7
Михаила
27
Ман
14
Бонни
3-2-3-2
1
Леали
38
Вольяччо
22
Васкес
28
Маттурро
59
Дзаноли
3
Мартин
2
Торсбю
47
Бадель
32
Френдруп
9
Пинамонти
18
Эхатор
Хадж Мохамед
24
Эстевес
24
Эстевес
Хадж Мохамед
80
Бернабе
21
Хадж Мохамед
21
Хадж Мохамед
80
Бернабе
7
Михаила
9
Бенедичак
9
Бенедичак
7
Михаила
16
Кейта
11
Альмквист
11
Альмквист
16
Кейта
14
Бонни
9
Шарпантье
9
Шарпантье
14
Бонни
3
Мартин
5
Аганор
5
Аганор
3
Мартин
59
Дзаноли
20
Сабелли
20
Сабелли
59
Дзаноли
47
Бадель
73
Мазини
73
Мазини
47
Бадель
18
Эхатор
45
Балотелли
45
Балотелли
18
Эхатор
Остались в запасе
Парма
Дженоа
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
39
Даниэле Соммарива
ВР
99
Franz Stolz
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
80
Federico Accornero
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
99
Franz Stolz
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
80
Federico Accornero
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Парма - Дженоа
2
5
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
3
7
Нарушения
5
18
Офсайды
0
2
Количество передач
455
353
Сейвы
6
0
Точность передач %
77
76
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.82
1.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Дженоа», 11-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября 2024 в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»