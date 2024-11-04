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  • «Парма» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2024

«Парма» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2024

4 ноября 2024, 19:20
Парма
04.11.2024, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 1
Завершен
Дженоа
79' А. Пинамонти
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
16
Мандела Кейта
ОП
19
Симон Сом
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
47
Милан Бадель
(К) ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
99
Franz Stolz
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
5
Онест Аганор
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
80
Federico Accornero
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Сузуки
14
Валери
15
Дель Прато
40
Балог
26
Кулибали
16
Кейта
19
Сом
80
Бернабе
7
Михаила
27
Ман
14
Бонни
3-2-3-2
1
Леали
38
Вольяччо
22
Васкес
28
Маттурро
59
Дзаноли
3
Мартин
2
Торсбю
47
Бадель
32
Френдруп
9
Пинамонти
18
Эхатор
Хадж Мохамед
24
Эстевес
24
Эстевес
Хадж Мохамед
80
Бернабе
21
Хадж Мохамед
21
Хадж Мохамед
80
Бернабе
7
Михаила
9
Бенедичак
9
Бенедичак
7
Михаила
16
Кейта
11
Альмквист
11
Альмквист
16
Кейта
14
Бонни
9
Шарпантье
9
Шарпантье
14
Бонни
3
Мартин
5
Аганор
5
Аганор
3
Мартин
59
Дзаноли
20
Сабелли
20
Сабелли
59
Дзаноли
47
Бадель
73
Мазини
73
Мазини
47
Бадель
18
Эхатор
45
Балотелли
45
Балотелли
18
Эхатор
Остались в запасе
Парма
Дженоа
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
39
Даниэле Соммарива
ВР
99
Franz Stolz
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
80
Federico Accornero
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
99
Franz Stolz
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
80
Federico Accornero
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Парма - Дженоа
2
5
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
3
7
Нарушения
5
18
Офсайды
0
2
Количество передач
455
353
Сейвы
6
0
Точность передач %
77
76
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.82
1.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Дженоа», 11-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября 2024 в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма»«Дженоа»

«Парма» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Дженоа Парма
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