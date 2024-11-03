3 ноября 2024 года в 19:00 в рамках 17-го тура Первой лиги пройдет матч между «Балтикой» и «СКА-Хабаровском».

«Балтика»

«Балтика» занимает 2-е место в турнирной таблице с 30 очками после 16 матчей. У команды 8 побед, 6 ничьих и 2 поражения, разница мячей +8 (19 забито, 11 пропущено). Последние три игры:

«СКА-Хабаровск»

Команда находится на 11-й позиции в турнирной таблице с 21 очком после 16 матчей. Они выиграли 5 игр, сыграли вничью 6 раз и потерпели 5 поражений, разница мячей -2 (24 забито, 26 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

Прогноз на матч «Балтика» – «СКА-Хабаровск»

На наш взгляд, калининградцы – фаворит матча. В пользу этого суждения говорят текущая игровая форма команды и история очного противостояния соперников. Наш прогноз – победа «Балтики» (1.60).

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