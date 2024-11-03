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  • «Балтика» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

«Балтика» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

3 ноября 2024, 17:50
Балтика
03.11.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
9' А. Мохаммад 82' Н. Мирошниченко (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Андрей Мендель
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Сергей Пряхин
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
46
Никита Першин
ОП
4
Борха Мартинес
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
10
Алекс Фернандес
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
29
Яо Шарль
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
2-2-3-1-2
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
5
Осипов
8
Мендель
96
Мохаммад
10
Петров
17
Ковалев
19
Пряхин
11
Эльдарушев
99
Лисакович
4-1-2-2-2
98
Имамов
44
Гурбан
50
Быков
53
Журавлев
16
Поярков
46
Першин
4
Мартинес
40
Бавин
10
Гаджимурадов
10
Симонян
10
Гонгадзе
10
Алиев
99
Лисакович
57
Бегун
57
Бегун
99
Лисакович
17
Ковалев
44
Исаенко
44
Исаенко
17
Ковалев
96
Мохаммад
17
Саусь
17
Саусь
96
Мохаммад
10
Петров
10
Фернандес
10
Фернандес
10
Петров
11
Эльдарушев
23
Стефанович
23
Стефанович
11
Эльдарушев
40
Бавин
33
Халимбеков
33
Халимбеков
40
Бавин
10
Гаджимурадов
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Гаджимурадов
46
Першин
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
46
Першин
10
Гонгадзе
29
Шарль
29
Шарль
10
Гонгадзе
10
Алиев
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Алиев
Остались в запасе
Балтика
СКА-Хабаровск
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
96
Алексей Кузнецов
ВР
6
Садыг Багиев
ОП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
6
Садыг Багиев
ОП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Балтика - СКА-Хабаровск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «СКА-Хабаровск», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика»«СКА-Хабаровск»

«Балтика» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига СКА-Хабаровск Балтика
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