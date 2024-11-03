03.11.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 17 тур
Россия. Первая лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Балтика
Балтика
2-2-3-1-2
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
5
Осипов
8
Мендель
96
Мохаммад
10
Петров
17
Ковалев
19
Пряхин
11
Эльдарушев
99
Лисакович
4-1-2-2-2
98
Имамов
44
Гурбан
50
Быков
53
Журавлев
16
Поярков
46
Першин
4
Мартинес
40
Бавин
10
Гаджимурадов
10
Симонян
10
Гонгадзе
10
Алиев
99
Лисакович
57
Бегун
57
Бегун
99
Лисакович
17
Ковалев
44
Исаенко
44
Исаенко
17
Ковалев
96
Мохаммад
17
Саусь
17
Саусь
96
Мохаммад
10
Петров
10
Фернандес
10
Фернандес
10
Петров
11
Эльдарушев
23
Стефанович
23
Стефанович
11
Эльдарушев
40
Бавин
33
Халимбеков
33
Халимбеков
40
Бавин
10
Гаджимурадов
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Гаджимурадов
46
Першин
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
46
Першин
10
Гонгадзе
29
Шарль
29
Шарль
10
Гонгадзе
10
Алиев
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Алиев
Остались в запасе
Балтика
СКА-Хабаровск
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
96
Алексей Кузнецов
ВР
6
Садыг Багиев
ОП
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
6
Садыг Багиев
ОП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Балтика - СКА-Хабаровск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «СКА-Хабаровск», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.
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- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»