Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Реакция Семина на серебро Слуцкого в Китае

    Бывший тренер «Локомотива», сборной России Юрий Семин прокомментировал серебро Леонида Слуцкого с «Шанхай Шэньхуа».

    «Слуцкого нужно поздравить – это большой успех. Начало работы в Китае прошло блестяще, он сейчас уже хорошо знает китайский футбол. Желаю ему дальнейших успехов. Он с большим достоинством представил русскую тренерскую школу. Там могут работать не только знаменитые иностранцы, но и наши известные тренеры.

    Если в Китай едут и ехали такие специалисты и не каждому удавалось занять второе место, то, наверное, есть определенное достоинство у Слуцкого, что он смог это сделать. Сам китайский чемпионат довольно серьезный, там много иностранцев, которые могли бы играть в нашей лиге», – сказал Семин.

    Новости по теме
    Тошич рассказал, как Слуцкий послал его матом 2
    «Шэньхуа» Слуцкого упустил победу в матче азиатской ЛЧ, ведя 2:0 к 75-й минуте 1
    Семин высказался о работе Слуцкого с «Шэньхуа» 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2024 21:49
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    bashnat013
    1730628246
    Семин адекватный человек все правильно что поздравил и сказал
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 