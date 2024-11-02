Реакция Семина на серебро Слуцкого в Китае

Бывший тренер «Локомотива», сборной России Юрий Семин прокомментировал серебро Леонида Слуцкого с «Шанхай Шэньхуа».

Команда российского специалиста победила «Чэнду Рончен» в 30-м туре.

Этого не хватило для титула, поскольку в параллельном матче «Шанхай Порт» разгромил «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер».

«Шэньхуа» финишировал вторым, отстав от чемпиона на 1 очко.

«Слуцкого нужно поздравить – это большой успех. Начало работы в Китае прошло блестяще, он сейчас уже хорошо знает китайский футбол. Желаю ему дальнейших успехов. Он с большим достоинством представил русскую тренерскую школу. Там могут работать не только знаменитые иностранцы, но и наши известные тренеры.

Если в Китай едут и ехали такие специалисты и не каждому удавалось занять второе место, то, наверное, есть определенное достоинство у Слуцкого, что он смог это сделать. Сам китайский чемпионат довольно серьезный, там много иностранцев, которые могли бы играть в нашей лиге», – сказал Семин.